Шарлотт - Ди-Си Юнайтед 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
04 Августа 2022 года в 02:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шарлотт - Ди-Си Юнайтед, которое состоится 04 Августа 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шарлотт
Шарлотт
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Главные тренеры
|Мигель Анхель Рамирес
|Чад Эштон (и.о.)
История личных встреч
|27.02.2022
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|21
|45
|2
|Филадельфия Юнион
|23
|45
|3
|Остин
|23
|44
|4
|Нью-Йорк Сити
|22
|42
|5
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|36
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|36
|7
|Миннесота Юнайтед
|23
|35
|8
|Даллас
|24
|35
|9
|Реал Солт-Лейк
|23
|34
|10
|Сиэтл Саундерс
|23
|32
|11
|Нэшвилл
|23
|32
|12
|Портленд Тимберс
|23
|31
|13
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|30
|14
|Орландо Сити
|23
|30
|15
|Коламбус Крю
|21
|30
|16
|Цинциннати
|23
|29
|17
|Колорадо Рэпидз
|22
|27
|18
|Чикаго Файр
|23
|27
|19
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|27
|20
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|27
|21
|Шарлотт
|22
|26
|22
|Интер Майами
|22
|26
|23
|Хьюстон Динамо
|23
|25
|24
|Атланта Юнайтед
|22
|25
|25
|Торонто
|23
|23
|26
|Сан-Хосе Эртквейкс
|22
|23
|27
|Ди-Си Юнайтед
|21
|21
|28
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|20