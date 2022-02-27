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Шарлотт - Ди-Си Юнайтед 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
04 Августа 2022 года в 02:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Шарлотт
Ди-Си Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шарлотт - Ди-Си Юнайтед, которое состоится 04 Августа 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шарлотт
      Шарлотт
      Ди-Си Юнайтед
      Вашингтон
      Главные тренеры
      ИспанияМигель Анхель Рамирес
      СШАЧад Эштон (и.о.)
      История личных встреч
      27.02.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед3 : 0
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес21 45
      2 Филадельфия Юнион23 45
      3 Остин23 44
      4 Нью-Йорк Сити22 42
      5 Клёб де Фут Монреаль22 36
      6 Нью-Йорк Ред Буллз22 36
      7 Миннесота Юнайтед23 35
      8 Даллас24 35
      9 Реал Солт-Лейк23 34
      10 Сиэтл Саундерс23 32
      11 Нэшвилл23 32
      12 Портленд Тимберс23 31
      13 Лос-Анджелес Гэлакси22 30
      14 Орландо Сити23 30
      15 Коламбус Крю21 30
      16 Цинциннати23 29
      17 Колорадо Рэпидз22 27
      18 Чикаго Файр23 27
      19 Ванкувер Уайткэпс23 27
      20 Нью-Инглэнд Революшн22 27
      21 Шарлотт22 26
      22 Интер Майами22 26
      23 Хьюстон Динамо23 25
      24 Атланта Юнайтед22 25
      25 Торонто23 23
      26 Сан-Хосе Эртквейкс22 23
      27 Ди-Си Юнайтед21 21
      28 Спортинг Канзас-Сити24 20

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