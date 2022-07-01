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Коламбус Крю - Клёб де Фут Монреаль 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Нью Коламбус Крю (Коламбус, США), вместимость: 20000
04 Августа 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Коламбус Крю
Клёб де Фут Монреаль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коламбус Крю - Клёб де Фут Монреаль, которое состоится 04 Августа 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Нью Коламбус Крю (Коламбус, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Коламбус Крю
      Коламбус
      Клёб де Фут Монреаль
      Монреаль
      Главные тренеры
      СШАКалеб Портер
      ФранцияУилфрид Нэнси
      История личных встреч
      26.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю2 : 1Клёб де Фут Монреаль
      01.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль0 : 0Коламбус Крю
      08.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю1 : 2Клёб де Фут Монреаль
      21.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю2 : 1Клёб де Фут Монреаль
      13.04.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль1 : 0Коламбус Крю
      06.10.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль3 : 0Коламбус Крю
      10.03.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю3 : 2Клёб де Фут Монреаль
      25.06.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю4 : 1Клёб де Фут Монреаль
      14.05.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль2 : 3Коламбус Крю
      19.06.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю0 : 0Клёб де Фут Монреаль
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес21 45
      2 Филадельфия Юнион23 45
      3 Остин23 44
      4 Нью-Йорк Сити22 42
      5 Клёб де Фут Монреаль22 36
      6 Нью-Йорк Ред Буллз22 36
      7 Миннесота Юнайтед23 35
      8 Даллас24 35
      9 Реал Солт-Лейк23 34
      10 Сиэтл Саундерс23 32
      11 Нэшвилл23 32
      12 Портленд Тимберс23 31
      13 Лос-Анджелес Гэлакси22 30
      14 Орландо Сити23 30
      15 Коламбус Крю21 30
      16 Цинциннати23 29
      17 Колорадо Рэпидз22 27
      18 Чикаго Файр23 27
      19 Ванкувер Уайткэпс23 27
      20 Нью-Инглэнд Революшн22 27
      21 Шарлотт22 26
      22 Интер Майами22 26
      23 Хьюстон Динамо23 25
      24 Атланта Юнайтед22 25
      25 Торонто23 23
      26 Сан-Хосе Эртквейкс22 23
      27 Ди-Си Юнайтед21 21
      28 Спортинг Канзас-Сити24 20

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