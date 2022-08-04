05:55 ()
Свернуть список

Сан-Хосе Эртквейкс - Интер Майами 04 Августа прямая трансляция

Стадион: ПэйПал Парк (Сан-Хосе, Калифорния, США), вместимость: 18000
04 Августа 2022 года в 05:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Главный судья: Марк Аллатин (США);
Сан-Хосе Эртквейкс
Интер Майами

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Хосе Эртквейкс - Интер Майами, которое состоится 04 Августа 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: ПэйПал Парк (Сан-Хосе, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сан-Хосе Эртквейкс
      Сан-Хосе
      Интер Майами
      Майами
      1СШАврДжей Ти Марцинковски
      23ШвециязщОскар Огрен
      15СШАзщТаннер Бисон
      13БразилиязщНатан Кардосо
      22СШАзщТомми Томпсон
      35Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
      93Бразилияпз Жудсон
      14СШАпзДжексон Юилл
      10АргентинапзКристиан Эспиноса
      28СШАнпБенджамин Киканович
      11КамеруннпЖереми Эбобисс
      27СШАврДрейк Коллендер
      3АнглиязщКиран Гиббз
      31ЯмайказщДэмион Лоу
      4ШвециязщКристофер Маквей
      2СШАзщДеандре Йедлин
      7БразилияпзЖан Мота
      26Бразилияпз Грегоре
      8ИспанияпзАлехандро Посуэло
      16ФинляндияпзРоберт Тэйлор
      10АргентинанпГонсало Игуаин
      9ЭквадорнпЛеонардо Кампана
      Запасные
      12СШАврМэтт Берсано
      77СШАзщКейси Уоллс
      17СловакияпзЯн Грегуш
      6СШАпзШи Салинас
      16СШАпзДжек Скахен
      30СШАпзНико Цакирис
      25Буркина-ФасонпУссени Буда
      44СШАнпКейд Кауэлл
      21НидерландыврНик Марсман
      12ЗамбиязщЭме Мабика
      45СШАзщРайан Сэйлор
      17СШАпзИндиана Вассилев
      22СШАпзБрайс Дюк
      33Тринидад и ТобагопзДжовин Джонс
      13МексикапзВиктор Ульоа
      11Коста-РиканпАриэль Ласситер
      25КолумбиянпЭмерсон Ривальдо Родригес Валоис
      Главные тренеры
      ИспанияАлекс Ковело (и.о.)
      АнглияФил Невилл
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес21 45
      2 Филадельфия Юнион23 45
      3 Остин23 44
      4 Нью-Йорк Сити22 42
      5 Клёб де Фут Монреаль22 36
      6 Нью-Йорк Ред Буллз22 36
      7 Миннесота Юнайтед23 35
      8 Даллас24 35
      9 Реал Солт-Лейк23 34
      10 Сиэтл Саундерс23 32
      11 Нэшвилл23 32
      12 Портленд Тимберс23 31
      13 Лос-Анджелес Гэлакси22 30
      14 Орландо Сити23 30
      15 Коламбус Крю21 30
      16 Шарлотт23 29
      17 Цинциннати23 29
      18 Колорадо Рэпидз22 27
      19 Чикаго Файр23 27
      20 Ванкувер Уайткэпс23 27
      21 Нью-Инглэнд Революшн22 27
      22 Интер Майами22 26
      23 Хьюстон Динамо23 25
      24 Атланта Юнайтед22 25
      25 Торонто23 23
      26 Сан-Хосе Эртквейкс22 23
      27 Ди-Си Юнайтед22 21
      28 Спортинг Канзас-Сити24 20

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close