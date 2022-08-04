Сан-Хосе Эртквейкс - Интер Майами 04 Августа прямая трансляция
Стадион: ПэйПал Парк (Сан-Хосе, Калифорния, США), вместимость: 18000
04 Августа 2022 года в 05:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Главный судья: Марк Аллатин (США);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Хосе Эртквейкс - Интер Майами, которое состоится 04 Августа 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: ПэйПал Парк (Сан-Хосе, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Эртквейкс
Сан-Хосе
Интер Майами
Майами
|1
|вр
|Джей Ти Марцинковски
|23
|зщ
|Оскар Огрен
|15
|зщ
|Таннер Бисон
|13
|зщ
|Натан Кардосо
|22
|зщ
|Томми Томпсон
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|93
|пз
|Жудсон
|14
|пз
|Джексон Юилл
|10
|пз
|Кристиан Эспиноса
|28
|нп
|Бенджамин Киканович
|11
|нп
|Жереми Эбобисс
|27
|вр
|Дрейк Коллендер
|3
|зщ
|Киран Гиббз
|31
|зщ
|Дэмион Лоу
|4
|зщ
|Кристофер Маквей
|2
|зщ
|Деандре Йедлин
|7
|пз
|Жан Мота
|26
|пз
|Грегоре
|8
|пз
|Алехандро Посуэло
|16
|пз
|Роберт Тэйлор
|10
|нп
|Гонсало Игуаин
|9
|нп
|Леонардо Кампана
Запасные
|12
|вр
|Мэтт Берсано
|77
|зщ
|Кейси Уоллс
|17
|пз
|Ян Грегуш
|6
|пз
|Ши Салинас
|16
|пз
|Джек Скахен
|30
|пз
|Нико Цакирис
|25
|нп
|Уссени Буда
|44
|нп
|Кейд Кауэлл
|21
|вр
|Ник Марсман
|12
|зщ
|Эме Мабика
|45
|зщ
|Райан Сэйлор
|17
|пз
|Индиана Вассилев
|22
|пз
|Брайс Дюк
|33
|пз
|Джовин Джонс
|13
|пз
|Виктор Ульоа
|11
|нп
|Ариэль Ласситер
|25
|нп
|Эмерсон Ривальдо Родригес Валоис
Главные тренеры
|Алекс Ковело (и.о.)
|Фил Невилл
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|21
|45
|2
|Филадельфия Юнион
|23
|45
|3
|Остин
|23
|44
|4
|Нью-Йорк Сити
|22
|42
|5
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|36
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|36
|7
|Миннесота Юнайтед
|23
|35
|8
|Даллас
|24
|35
|9
|Реал Солт-Лейк
|23
|34
|10
|Сиэтл Саундерс
|23
|32
|11
|Нэшвилл
|23
|32
|12
|Портленд Тимберс
|23
|31
|13
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|30
|14
|Орландо Сити
|23
|30
|15
|Коламбус Крю
|21
|30
|16
|Шарлотт
|23
|29
|17
|Цинциннати
|23
|29
|18
|Колорадо Рэпидз
|22
|27
|19
|Чикаго Файр
|23
|27
|20
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|27
|21
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|27
|22
|Интер Майами
|22
|26
|23
|Хьюстон Динамо
|23
|25
|24
|Атланта Юнайтед
|22
|25
|25
|Торонто
|23
|23
|26
|Сан-Хосе Эртквейкс
|22
|23
|27
|Ди-Си Юнайтед
|22
|21
|28
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|20