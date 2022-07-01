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Портленд Тимберс - Нэшвилл 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Провайденс Парк (Портленд, США), вместимость: 21144
04 Августа 2022 года в 05:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Главный судья: Сильвиу Петреску (Ватерлоо, Онтарио, Канада);
Портленд Тимберс
Нэшвилл

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портленд Тимберс - Нэшвилл, которое состоится 04 Августа 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Провайденс Парк (Портленд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Портленд Тимберс
      Портленд
      Нэшвилл
      Нэшвилл
      31СловенияврАльяж Ивачич
      13ХорватиязщДарио Жупарич
      33ДР КонгозщЛаррис Мабьяла
      2МексиказщХосе Ван Ранкин
      25Новая ЗеландияпзБилл Туилома
      24АргентинапзДавид Айяла
      44Коста-РикапзМарвин Лория
      30КолумбияпзСантьяго Морено
      10АргентинапзСебастьян Бланко
      23КолумбиянпИмми Чара
      11ПольшанпЯрослав Незгода
      1СШАврДжо Уиллис
      2СШАзщДэниел Ловитц
      4СШАзщДэвид Ромни
      25СШАзщУокер Циммерман
      18СШАзщШакил Мур
      8Коста-РикапзРэндэлл Леаль
      54СШАпзШон Дэвис
      27КамерунпзБриан Анунга
      19СШАпзАлекс Майл
      10ГерманияпзХани Мухтар
      12СШАнпТил Банбери
      Запасные
      1СШАврДэвид Бингем
      28ВенесуэлазщПабло Бонилья
      18СШАзщЗак Макгро
      14СШАзщJustin Rasmussen
      98СШАпзБлейк Бодили
      99БразилиянпNathan Uiliam Fogaça
      17СШАнпTega Ikoba
      30СШАврЭллиот Паникко
      5СШАзщДжек Махер
      15СШАзщЭрик Миллер
      23СШАзщТэйлор Вашингтон
      7СомалипзХендвалла Бвана
      26СШАпзЛюк Хакенсон
      6СШАпзДэкс Маккарти
      17СШАнпСи Джей Сапонг
      11СШАнпИтан Зубак
      Главные тренеры
      ВенесуэлаДжованни Саваресе
      АнглияГари Смит
      История личных встреч
      04.07.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нэшвилл2 : 2Портленд Тимберс
      09.03.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс1 : 0Нэшвилл
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес21 45
      2 Филадельфия Юнион23 45
      3 Остин23 44
      4 Нью-Йорк Сити22 42
      5 Клёб де Фут Монреаль22 36
      6 Нью-Йорк Ред Буллз22 36
      7 Миннесота Юнайтед23 35
      8 Даллас24 35
      9 Реал Солт-Лейк23 34
      10 Сиэтл Саундерс23 32
      11 Нэшвилл23 32
      12 Портленд Тимберс23 31
      13 Лос-Анджелес Гэлакси22 30
      14 Орландо Сити23 30
      15 Коламбус Крю21 30
      16 Шарлотт23 29
      17 Цинциннати23 29
      18 Колорадо Рэпидз22 27
      19 Чикаго Файр23 27
      20 Ванкувер Уайткэпс23 27
      21 Нью-Инглэнд Революшн22 27
      22 Интер Майами22 26
      23 Хьюстон Динамо23 25
      24 Атланта Юнайтед22 25
      25 Торонто23 23
      26 Сан-Хосе Эртквейкс22 23
      27 Ди-Си Юнайтед22 21
      28 Спортинг Канзас-Сити24 20

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