Портленд Тимберс - Нэшвилл 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Провайденс Парк (Портленд, США), вместимость: 21144
04 Августа 2022 года в 05:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Главный судья: Сильвиу Петреску (Ватерлоо, Онтарио, Канада);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портленд Тимберс - Нэшвилл, которое состоится 04 Августа 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Провайденс Парк (Портленд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портленд Тимберс
Портленд
Нэшвилл
Нэшвилл
|31
|вр
|Альяж Ивачич
|13
|зщ
|Дарио Жупарич
|33
|зщ
|Ларрис Мабьяла
|2
|зщ
|Хосе Ван Ранкин
|25
|пз
|Билл Туилома
|24
|пз
|Давид Айяла
|44
|пз
|Марвин Лория
|30
|пз
|Сантьяго Морено
|10
|пз
|Себастьян Бланко
|23
|нп
|Имми Чара
|11
|нп
|Ярослав Незгода
|1
|вр
|Джо Уиллис
|2
|зщ
|Дэниел Ловитц
|4
|зщ
|Дэвид Ромни
|25
|зщ
|Уокер Циммерман
|18
|зщ
|Шакил Мур
|8
|пз
|Рэндэлл Леаль
|54
|пз
|Шон Дэвис
|27
|пз
|Бриан Анунга
|19
|пз
|Алекс Майл
|10
|пз
|Хани Мухтар
|12
|нп
|Тил Банбери
Запасные
|1
|вр
|Дэвид Бингем
|28
|зщ
|Пабло Бонилья
|18
|зщ
|Зак Макгро
|14
|зщ
|Justin Rasmussen
|98
|пз
|Блейк Бодили
|99
|нп
|Nathan Uiliam Fogaça
|17
|нп
|Tega Ikoba
|30
|вр
|Эллиот Паникко
|5
|зщ
|Джек Махер
|15
|зщ
|Эрик Миллер
|23
|зщ
|Тэйлор Вашингтон
|7
|пз
|Хендвалла Бвана
|26
|пз
|Люк Хакенсон
|6
|пз
|Дэкс Маккарти
|17
|нп
|Си Джей Сапонг
|11
|нп
|Итан Зубак
Главные тренеры
|Джованни Саваресе
|Гари Смит
История личных встреч
|04.07.2022
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|09.03.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|21
|45
|2
|Филадельфия Юнион
|23
|45
|3
|Остин
|23
|44
|4
|Нью-Йорк Сити
|22
|42
|5
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|36
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|36
|7
|Миннесота Юнайтед
|23
|35
|8
|Даллас
|24
|35
|9
|Реал Солт-Лейк
|23
|34
|10
|Сиэтл Саундерс
|23
|32
|11
|Нэшвилл
|23
|32
|12
|Портленд Тимберс
|23
|31
|13
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|30
|14
|Орландо Сити
|23
|30
|15
|Коламбус Крю
|21
|30
|16
|Шарлотт
|23
|29
|17
|Цинциннати
|23
|29
|18
|Колорадо Рэпидз
|22
|27
|19
|Чикаго Файр
|23
|27
|20
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|27
|21
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|27
|22
|Интер Майами
|22
|26
|23
|Хьюстон Динамо
|23
|25
|24
|Атланта Юнайтед
|22
|25
|25
|Торонто
|23
|23
|26
|Сан-Хосе Эртквейкс
|22
|23
|27
|Ди-Си Юнайтед
|22
|21
|28
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|20