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Атлетико Минейро - Палмейрас 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
04 Августа 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Факундо Тельо Фигероа (Баия-Бланка, Аргентина);
Атлетико Минейро
Окончен
2 : 2
Палмейрас

  • 45+1'
    1:0
    Халк
  • 47'
    2:0
    Мурило
  • 49'
    Жаир
  • 90+1'
    Мариано
0'
45'
90'
  • 59'
    2:1
    Мурило
  • 90+2'
    2:2
    Данило
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Палмейрас, которое состоится 04 Августа 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
22Бразилиявр Эверсон
3ПарагвайзщХуниор Алонсо
75'
40Бразилиязщ Натан
25Бразилиязщ Мариано
44БразилияпзРубенс Диас
5Бразилияпз Отавио
8Бразилияпз Жаир
15АргентинапзФедерико Сарачо
80'
11Бразилиянп Кено
81'
19БразилиянпАдемир да Силва
89'
7Бразилиянп Халк
89'
16БразилиязщИгор Рабелло
75'
26АргентинапзИгнасио Фернандес
80'
10ЧилинпЭдуардо Варгас
81'
37Бразилияпз Педриньо
89'
14БразилиянпАлан Кардек
89'
21Бразилиявр Вевертон
22УругвайзщХоакин Пикерес
26Бразилиязщ Мурило
15ПарагвайзщГуставо Гомес
2БразилиязщМаркос Роша
82'
8БразилияпзЖозе Рафаэл
28Бразилияпз Данило
14БразилияпзГуставо Скарпа
23БразилияпзРафаэль Вейга
68'
18АргентинапзХосе Лопес
81'
7Бразилиянп Дуду
25БразилияпзГабриэль Менино
68'
29БразилиянпРафаэл Наварро
81'
12Бразилиязщ Майке
82'
Запасные
32Бразилиявр Рафаэл
4Бразилиязщ Ревер
6Бразилиязщ Додо
2Бразилиязщ Гуга
41Бразилияпз Нето
27БразилияпзКалебе Гонсалвеш
18БразилиянпЭдуардо Саша
42БразилияврМарсело Ломба
36Бразилиязщ Вандерлан
13БразилиязщГарсия Луан
4ЧилизщБеньямин Кушчевич
6Бразилиязщ Жорже
20КолумбияпзЭдуард Атуэста
9УругвайнпМигель Мерентьель
11БразилиянпВесли Силва
19БразилиянпБрено Энрике
Главные тренеры
АргентинаАнтонио Матихевич Рикардо Мохамед
ПортугалияАбел Феррейра
История личных встреч
05.06.2022 Бразилия - Серия А Тур 9 Палмейрас0 : 0Атлетико Минейро
24.11.2021 Бразилия - Серия А Тур 35 Палмейрас2 : 2Атлетико Минейро
29.09.2021 Кубок Либертадорес 1/2 финала Атлетико Минейро1 : 1Палмейрас
22.09.2021 Кубок Либертадорес 1/2 финала Палмейрас0 : 0Атлетико Минейро
15.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 16 Атлетико Минейро2 : 0Палмейрас
26.02.2021 Бразилия - Серия А Тур 38 Атлетико Минейро2 : 0Палмейрас
02.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 19 Палмейрас3 : 0Атлетико Минейро
06.10.2019 Бразилия - Серия А Тур 23 Палмейрас1 : 1Атлетико Минейро
12.05.2019 Бразилия - Серия А Тур 4 Атлетико Минейро0 : 2Палмейрас
11.11.2018 Бразилия - Серия А Тур 33 Атлетико Минейро1 : 1Палмейрас
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B04
 Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек
Атлетико Минейро
1 : 1
Атлетико Минейро
Эмелек
1 : 0
0
1
1
2
B01
 Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе
Либертад
2 : 1
Либертад
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
1
0
3
2
B06
 Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс
Бока Хуниорс
0 : 0
Бока Хуниорс
Коринтианс
0 : 0 5 : 6
1
0
0
0
B03
 Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо
Палмейрас
0 : 3
Палмейрас
Серро Портеньо
5 : 0
0
2
0
8
B07
 Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес
Колон
1 : 1
Колон
Тальерес
0 : 2
1
0
3
1
B05
 Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима
Фламенго
0 : 1
Фламенго
Депортес Толима
7 : 1
0
2
1
8
B08
 Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
1 : 0
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
0 : 0
1
0
1
0
B02
 Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза
Эстудиантес
1 : 1
Эстудиантес
Форталеза
3 : 0
0
1
1
4
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF3
 Коринтианс (Бразилия)
Фламенго (Бразилия)
Коринтианс
Фламенго
0 : 2
Фламенго
Коринтианс
10.08
0
1
0
2
QF2
 Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро
Палмейрас
2 : 2
Палмейрас
Атлетико Минейро
10.08
0
0
2
2
QF4
 Велес Сарсфилд (Аргентина)
Тальерес (Аргентина)
Велес Сарсфилд
Тальерес
3 : 2
Тальерес
Велес Сарсфилд
10.08
1
0
3
2
QF1
 Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Атлетико Паранаэнсе
Эстудиантес
05.08
Эстудиантес
Атлетико Паранаэнсе
10.08
0
0
0
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 
 
31.08
 
 
07.09
0
0
0
0
SF2
 
 
31.08
 
 
07.09
0
0
0
0
Финал
Метка
F1
29.10

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