Атлетико Минейро - Палмейрас 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
04 Августа 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Факундо Тельо Фигероа (Баия-Бланка, Аргентина);
Окончен
2 : 2
- 45+1'1:0Халк
- 47'2:0Мурило
- 49'Жаир
- 90+1'Мариано
0'
45'
90'
- 59'2:1Мурило
- 90+2'2:2Данило
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Палмейрас, которое состоится 04 Августа 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
|22
|вр
|Эверсон
|3
|зщ
|Хуниор Алонсо
75'
|40
|зщ
|Натан
|25
|зщ
|Мариано
|44
|пз
|Рубенс Диас
|5
|пз
|Отавио
|8
|пз
|Жаир
|15
|пз
|Федерико Сарачо
80'
|11
|нп
|Кено
81'
|19
|нп
|Адемир да Силва
89'
|7
|нп
|Халк
89'
|16
|зщ
|Игор Рабелло
75'
|26
|пз
|Игнасио Фернандес
80'
|10
|нп
|Эдуардо Варгас
81'
|37
|пз
|Педриньо
89'
|14
|нп
|Алан Кардек
89'
|21
|вр
|Вевертон
|22
|зщ
|Хоакин Пикерес
|26
|зщ
|Мурило
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|2
|зщ
|Маркос Роша
82'
|8
|пз
|Жозе Рафаэл
|28
|пз
|Данило
|14
|пз
|Густаво Скарпа
|23
|пз
|Рафаэль Вейга
68'
|18
|пз
|Хосе Лопес
81'
|7
|нп
|Дуду
|25
|пз
|Габриэль Менино
68'
|29
|нп
|Рафаэл Наварро
81'
|12
|зщ
|Майке
82'
Запасные
|32
|вр
|Рафаэл
|4
|зщ
|Ревер
|6
|зщ
|Додо
|2
|зщ
|Гуга
|41
|пз
|Нето
|27
|пз
|Калебе Гонсалвеш
|18
|нп
|Эдуардо Саша
|42
|вр
|Марсело Ломба
|36
|зщ
|Вандерлан
|13
|зщ
|Гарсия Луан
|4
|зщ
|Беньямин Кушчевич
|6
|зщ
|Жорже
|20
|пз
|Эдуард Атуэста
|9
|нп
|Мигель Мерентьель
|11
|нп
|Весли Силва
|19
|нп
|Брено Энрике
Главные тренеры
|Антонио Матихевич Рикардо Мохамед
|Абел Феррейра
История личных встреч
|05.06.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 9
|0 : 0
|24.11.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 35
|2 : 2
|29.09.2021
|Кубок Либертадорес
|1/2 финала
|1 : 1
|22.09.2021
|Кубок Либертадорес
|1/2 финала
|0 : 0
|15.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 16
|2 : 0
|26.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 38
|2 : 0
|02.11.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 19
|3 : 0
|06.10.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|12.05.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 4
|0 : 2
|11.11.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B04
| Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек1 : 1
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро1 : 0
Эмелек
0
1
1
2
B01
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе2 : 1
Либертад
Либертад1 : 1
Атлетико Паранаэнсе
1
0
3
2
B06
| Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс0 : 0
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс0 : 0 5 : 6
Коринтианс
1
0
0
0
B03
| Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо0 : 3
Палмейрас
Палмейрас5 : 0
Серро Портеньо
0
2
0
8
B07
| Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес1 : 1
Колон
Колон0 : 2
Тальерес
1
0
3
1
B05
| Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима0 : 1
Фламенго
Фламенго7 : 1
Депортес Толима
0
2
1
8
B08
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд1 : 0
Ривер Плейт
Ривер Плейт0 : 0
Велес Сарсфилд
1
0
1
0
B02
| Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза1 : 1
Эстудиантес
Эстудиантес3 : 0
Форталеза
0
1
1
4
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Коринтианс (Бразилия)
Фламенго (Бразилия)
Коринтианс0 : 2
Фламенго
Фламенго10.08
Коринтианс
0
1
0
2
QF2
| Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро2 : 2
Палмейрас
Палмейрас10.08
Атлетико Минейро
0
0
2
2
QF4
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Тальерес (Аргентина)
Велес Сарсфилд3 : 2
Тальерес
Тальерес10.08
Велес Сарсфилд
1
0
3
2
QF1
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Атлетико Паранаэнсе05.08
Эстудиантес
Эстудиантес10.08
Атлетико Паранаэнсе
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|29.10