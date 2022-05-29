Сан-Паулу - Сеара 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Морумби - Сисеру Помпеу де Толеду (Сан-Паулу, Бразилия), 52 338 зрителей (78% при вместимости 67 052)
04 Августа 2022 года в 01:15 (+03:00). Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Пьеро Маса Гомес (Чили);
Окончен
1 : 0
- 42'Велингтон
- 70'1:0Никан
- 82'Хонатан Кальери
- 90+5'Пабло Майя
0'
45'
90'
- 14'Нино
- 80'Виктор Луис Замблаускас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Сеара, которое состоится 04 Августа 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу, Бразилия
Сеара
Форталеза, Бразилия
|1
|вр
|Фелипе Алвес
|16
|зщ
|Леонардо
|22
|зщ
|Жоао Миранда
|4
|зщ
|Диего
|34
|зщ
|Велингтон
|2
|зщ
|Игор Винисиус
|25
|пз
|Родриго Нестор
90+6'
|15
|пз
|Габриэль Невес
66'
|26
|пз
|Игор Гомес
66'
|9
|нп
|Хонатан Кальери
85'
|11
|нп
|Лусиано
66'
|29
|пз
|Пабло Майя
66'
|21
|пз
|Джулиано Галоппо
66'
|10
|пз
|Никан
66'
|23
|нп
|Эдер
85'
|20
|пз
|Андрес Фелипе Колорадо Санчес
90+6'
|1
|вр
|Жоау Рикардо
|33
|зщ
|Виктор Луис Замблаускас
|13
|зщ
|Луис Отавио
|3
|зщ
|Мессиас
|2
|зщ
|Нино
|38
|пз
|Диего Ригонато
5'
|7
|пз
|Ричардсон Фернандес
|25
|пз
|Ришард
|29
|пз
|Винисиус
|10
|нп
|Стивен Мендоса
|18
|нп
|Иури Фрейтас
57'
|8
|пз
|Фернандо Собрал
5'
|39
|нп
|Клебер
57'
Запасные
|40
|вр
|Тьяго Коуто
|13
|зщ
|Рафинья
|30
|зщ
|Жуан Морейра
|32
|зщ
|Луис Густаву Оливейра да Силва
|6
|зщ
|Рейналдо
|37
|пз
|Таллес
|45
|нп
|Маркос Гильерме
|12
|вр
|Ришард
|44
|зщ
|Маркос Виктор
|14
|зщ
|Лукас Рибейро
|4
|зщ
|Мичел
|15
|зщ
|Габриэл Ласерда
|5
|пз
|Гильерме
|45
|пз
|Лима
|17
|пз
|Келвин
|21
|пз
|Жеоване
|22
|нп
|Зе Роберто
Главные тренеры
|Рожерио Муке Сени
|Доривал Силвестри Жуниор
История личных встреч
|29.05.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 8
|2 : 2
|15.10.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 26
|1 : 1
|28.06.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 7
|1 : 1
|11.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|26.11.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 16
|1 : 1
|25.11.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|18.08.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 15
|1 : 0
|26.08.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|22.04.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 2
|0 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B05
| Насьональ М (Уругвай)
Унион (Аргентина)
Насьональ М2 : 0
Унион
Унион1 : 2
Насьональ М
2
0
4
1
B03
| Коло-Коло (Чили)
Интернасьонал (Бразилия)
Коло-Коло2 : 0
Интернасьонал
Интернасьонал4 : 1
Коло-Коло
1
1
3
4
B08
| Стронгест (Боливия)
Сеара (Бразилия)
Стронгест1 : 2
Сеара
Сеара3 : 0
Стронгест
0
2
1
5
B01
| Депортиво Тачира (Венесуэла)
Сантос (Бразилия)
Депортиво Тачира1 : 1
Сантос
Сантос1 : 1 2 : 4
Депортиво Тачира
1
0
2
2
B04
| Депортиво Кали (Колумбия)
Мельгар (Перу)
Депортиво Кали0 : 0
Мельгар
Мельгар2 : 1
Депортиво Кали
0
1
1
2
B02
| Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Ланус (Аргентина)
Индепендьенте дель Валье2 : 1
Ланус
Ланус0 : 0
Индепендьенте дель Валье
1
0
2
1
B06
| Олимпия (Парагвай)
Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
Олимпия2 : 0
Атлетико Гояниенсе
Атлетико Гояниенсе2 : 0 5 : 3
Олимпия
1
1
2
2
B07
| Универсидад Католика (Чили)
Сан-Паулу (Бразилия)
Универсидад Католика2 : 4
Сан-Паулу
Сан-Паулу4 : 1
Универсидад Католика
0
2
3
8
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Насьональ М (Уругвай)
Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
Насьональ М0 : 1
Атлетико Гояниенсе
Атлетико Гояниенсе10.08
Насьональ М
0
1
0
1
QF1
| Депортиво Тачира (Венесуэла)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Тачира0 : 1
Индепендьенте дель Валье
Индепендьенте дель Валье10.08
Депортиво Тачира
0
1
0
1
QF4
| Сан-Паулу (Бразилия)
Сеара (Бразилия)
Сан-Паулу1 : 0
Сеара
Сеара10.08
Сан-Паулу
1
0
1
0
QF2
| Мельгар (Перу)
Интернасьонал (Бразилия)
Мельгар05.08
Интернасьонал
Интернасьонал10.08
Мельгар
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|02.10