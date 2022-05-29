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Сан-Паулу - Сеара 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Морумби - Сисеру Помпеу де Толеду (Сан-Паулу, Бразилия), 52 338 зрителей (78% при вместимости 67 052)
04 Августа 2022 года в 01:15 (+03:00). Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Пьеро Маса Гомес (Чили);
Сан-Паулу
Окончен
1 : 0
Сеара

  • 42'
    Велингтон
  • 70'
    1:0
    Никан
  • 82'
    Хонатан Кальери
  • 90+5'
    Пабло Майя
0'
45'
90'
  • 14'
    Нино
  • 80'
    Виктор Луис Замблаускас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Сеара, которое состоится 04 Августа 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу, Бразилия
Сеара
Форталеза, Бразилия
1БразилияврФелипе Алвес
16Бразилиязщ Леонардо
22БразилиязщЖоао Миранда
4Бразилиязщ Диего
34Бразилиязщ Велингтон
2БразилиязщИгор Винисиус
25БразилияпзРодриго Нестор
90+6'
15УругвайпзГабриэль Невес
66'
26БразилияпзИгор Гомес
66'
9АргентинанпХонатан Кальери
85'
11Бразилиянп Лусиано
66'
29БразилияпзПабло Майя
66'
21АргентинапзДжулиано Галоппо
66'
10Бразилияпз Никан
66'
23Италиянп Эдер
85'
20КолумбияпзАндрес Фелипе Колорадо Санчес
90+6'
1БразилияврЖоау Рикардо
33БразилиязщВиктор Луис Замблаускас
13БразилиязщЛуис Отавио
3Бразилиязщ Мессиас
2Бразилиязщ Нино
38БразилияпзДиего Ригонато
5'
7БразилияпзРичардсон Фернандес
25Бразилияпз Ришард
29Бразилияпз Винисиус
10КолумбиянпСтивен Мендоса
18БразилиянпИури Фрейтас
57'
8БразилияпзФернандо Собрал
5'
39Бразилиянп Клебер
57'
Запасные
40БразилияврТьяго Коуто
13Бразилиязщ Рафинья
30ПортугалиязщЖуан Морейра
32БразилиязщЛуис Густаву Оливейра да Силва
6Бразилиязщ Рейналдо
37Бразилияпз Таллес
45БразилиянпМаркос Гильерме
12Бразилиявр Ришард
44БразилиязщМаркос Виктор
14БразилиязщЛукас Рибейро
4Бразилиязщ Мичел
15БразилиязщГабриэл Ласерда
5Бразилияпз Гильерме
45Бразилияпз Лима
17Бразилияпз Келвин
21Бразилияпз Жеоване
22Бразилиянп Зе Роберто
Главные тренеры
БразилияРожерио Муке Сени
БразилияДоривал Силвестри Жуниор
История личных встреч
29.05.2022 Бразилия - Серия А Тур 8 Сан-Паулу2 : 2Сеара
15.10.2021 Бразилия - Серия А Тур 26 Сан-Паулу1 : 1Сеара
28.06.2021 Бразилия - Серия А Тур 7 Сеара1 : 1Сан-Паулу
11.02.2021 Бразилия - Серия А Тур 35 Сан-Паулу1 : 1Сеара
26.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 16 Сеара1 : 1Сан-Паулу
25.11.2019 Бразилия - Серия А Тур 34 Сеара1 : 1Сан-Паулу
18.08.2019 Бразилия - Серия А Тур 15 Сан-Паулу1 : 0Сеара
26.08.2018 Бразилия - Серия А Тур 21 Сан-Паулу1 : 0Сеара
22.04.2018 Бразилия - Серия А Тур 2 Сеара0 : 0Сан-Паулу
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B05
 Насьональ М (Уругвай)
Унион (Аргентина)
Насьональ М
Унион
2 : 0
Унион
Насьональ М
1 : 2
2
0
4
1
B03
 Коло-Коло (Чили)
Интернасьонал (Бразилия)
Коло-Коло
Интернасьонал
2 : 0
Интернасьонал
Коло-Коло
4 : 1
1
1
3
4
B08
 Стронгест (Боливия)
Сеара (Бразилия)
Стронгест
Сеара
1 : 2
Сеара
Стронгест
3 : 0
0
2
1
5
B01
 Депортиво Тачира (Венесуэла)
Сантос (Бразилия)
Депортиво Тачира
Сантос
1 : 1
Сантос
Депортиво Тачира
1 : 1 2 : 4
1
0
2
2
B04
 Депортиво Кали (Колумбия)
Мельгар (Перу)
Депортиво Кали
Мельгар
0 : 0
Мельгар
Депортиво Кали
2 : 1
0
1
1
2
B02
 Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Ланус (Аргентина)
Индепендьенте дель Валье
Ланус
2 : 1
Ланус
Индепендьенте дель Валье
0 : 0
1
0
2
1
B06
 Олимпия (Парагвай)
Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
Олимпия
Атлетико Гояниенсе
2 : 0
Атлетико Гояниенсе
Олимпия
2 : 0 5 : 3
1
1
2
2
B07
 Универсидад Католика (Чили)
Сан-Паулу (Бразилия)
Универсидад Католика
Сан-Паулу
2 : 4
Сан-Паулу
Универсидад Католика
4 : 1
0
2
3
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF3
 Насьональ М (Уругвай)
Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
Насьональ М
Атлетико Гояниенсе
0 : 1
Атлетико Гояниенсе
Насьональ М
10.08
0
1
0
1
QF1
 Депортиво Тачира (Венесуэла)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Тачира
Индепендьенте дель Валье
0 : 1
Индепендьенте дель Валье
Депортиво Тачира
10.08
0
1
0
1
QF4
 Сан-Паулу (Бразилия)
Сеара (Бразилия)
Сан-Паулу
Сеара
1 : 0
Сеара
Сан-Паулу
10.08
1
0
1
0
QF2
 Мельгар (Перу)
Интернасьонал (Бразилия)
Мельгар
Интернасьонал
05.08
Интернасьонал
Мельгар
10.08
0
0
0
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 
 
01.09
 
 
08.09
0
0
0
0
SF2
 
 
01.09
 
 
08.09
0
0
0
0
Финал
Метка
F1
02.10

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