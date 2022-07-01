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Велес Сарсфилд - Тальерес 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Хосе Амальфитани (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 49540
04 Августа 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Вильмар Рольдан (Медельин, Колумбия);
Велес Сарсфилд
Окончен
3 : 2
Тальерес

  • 5'
    1:0
    Лукас Хансон
  • 55'
    Валентин Гомес
  • 73'
    2:0
    Лукас Хансон
  • 83'
    Леонардо Хара
  • 85'
    Абьель Осорио
  • 90'
    3:2
    Хулиан Фернандес
0'
45'
90'
  • 35'
    Кристиан Олива
  • 48'
    Энсо Диас
  • 76'
    Гидо Эррера
  • 81'
    2:1
    Майкл Сантос
  • 87'
    2:2
    Родриго Гарро
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Велес Сарсфилд - Тальерес, которое состоится 04 Августа 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Велес Сарсфилд
Буэнос-Айрес, Аргентина
Тальерес
Кордова, Аргентина
30АргентинаврЛукас Ойос
5АргентиназщФрансиско Ортега
31АргентиназщВалентин Гомес
6УругвайзщМатиас Де лос Сантос
29АргентиназщЛеонардо Хара
36АргентинапзНиколас Гарайялде
27'
16АргентинапзМаксимо Перроне
11АргентинанпЛукас Хансон
90+5'
20АргентинанпВальтер Боу
90+5'
10АргентинанпЛука Орельяно
76'
12АргентинанпЛукас Пратто
75'
35АргентинапзСантьяго Касерес
27'
39АргентинанпАбьель Осорио
75'
18АргентинанпХулиан Фернандес
76'
3УругвайзщДиего Годин
90+5'
7ПарагвайпзХосе Флорентин
90+5'
22АргентинаврГидо Эррера
15АргентиназщЭнсо Диас
60'
5АргентиназщЛукас Суарес
4АргентиназщМатиас Каталан
29АргентиназщГастон Бенавидес
18АргентинапзРодриго Вильягра
17УругвайпзКристиан Олива
39'
20ЭквадорпзАлан Франко
60'
38АргентинанпМатиас Годой
60'
7КолумбиянпДиего Валойес
19АргентинанпФедерико Хиротти
78'
16АргентинапзРодриго Гарро
39'
2КолумбиязщРафаэль Перес
60'
30АргентинапзДиего Улисес Ортегоса
60'
28АргентинанпФрансиско Пиццини
60'
9УругвайнпМайкл Сантос
78'
Запасные
22УругвайврЛеонардо Буриан
28АргентиназщМигель Брисуэла
24АргентиназщТомас Гуидара
3АргентиназщЭмануэль Инсуа
15АргентинапзАгустин Мулет
19СШАпзХоэль Соньора
27АргентинанпХонатан Менендес
1АргентинаврАлан Агерре
25АргентиназщХулио Буффарини
13АргентиназщХулиан Малатини
21АргентиназщАнхело Мартино
11АргентинапзФабио Альварес
32АргентинанпМатиас Эскивель
34АргентинанпХосе Ромеро
Главные тренеры
УругвайАлександер Медина
ПортугалияПедру Кайшинья
История личных встреч
20.11.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 21 Тальерес1 : 1Велес Сарсфилд
13.03.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 5 Тальерес0 : 1Велес Сарсфилд
28.07.2019 Аргентина - Примера Тур 1 Тальерес1 : 0Велес Сарсфилд
22.09.2018 Аргентина - Примера Тур 6 Тальерес1 : 1Велес Сарсфилд
17.09.2017 Аргентина - Примера Тур 3 Тальерес0 : 0Велес Сарсфилд
29.10.2016 Аргентина - Примера Тур 8 Велес Сарсфилд0 : 2Тальерес
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B04
 Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек
Атлетико Минейро
1 : 1
Атлетико Минейро
Эмелек
1 : 0
0
1
1
2
B01
 Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе
Либертад
2 : 1
Либертад
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
1
0
3
2
B06
 Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс
Бока Хуниорс
0 : 0
Бока Хуниорс
Коринтианс
0 : 0 5 : 6
1
0
0
0
B03
 Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо
Палмейрас
0 : 3
Палмейрас
Серро Портеньо
5 : 0
0
2
0
8
B07
 Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес
Колон
1 : 1
Колон
Тальерес
0 : 2
1
0
3
1
B05
 Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима
Фламенго
0 : 1
Фламенго
Депортес Толима
7 : 1
0
2
1
8
B08
 Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
1 : 0
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
0 : 0
1
0
1
0
B02
 Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза
Эстудиантес
1 : 1
Эстудиантес
Форталеза
3 : 0
0
1
1
4
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF3
 Коринтианс (Бразилия)
Фламенго (Бразилия)
Коринтианс
Фламенго
0 : 2
Фламенго
Коринтианс
10.08
0
1
0
2
QF2
 Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро
Палмейрас
2 : 2
Палмейрас
Атлетико Минейро
10.08
0
0
2
2
QF4
 Велес Сарсфилд (Аргентина)
Тальерес (Аргентина)
Велес Сарсфилд
Тальерес
3 : 2
Тальерес
Велес Сарсфилд
10.08
1
0
3
2
QF1
 Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Атлетико Паранаэнсе
Эстудиантес
05.08
Эстудиантес
Атлетико Паранаэнсе
10.08
0
0
0
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 
 
31.08
 
 
07.09
0
0
0
0
SF2
 
 
31.08
 
 
07.09
0
0
0
0
Финал
Метка
F1
29.10

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