Велес Сарсфилд - Тальерес 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Хосе Амальфитани (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 49540
04 Августа 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Вильмар Рольдан (Медельин, Колумбия);
Окончен
3 : 2
- 5'1:0Лукас Хансон
- 55'Валентин Гомес
- 73'2:0Лукас Хансон
- 83'Леонардо Хара
- 85'Абьель Осорио
- 90'3:2Хулиан Фернандес
0'
45'
90'
- 35'Кристиан Олива
- 48'Энсо Диас
- 76'Гидо Эррера
- 81'2:1Майкл Сантос
- 87'2:2Родриго Гарро
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Велес Сарсфилд - Тальерес, которое состоится 04 Августа 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Велес Сарсфилд
Буэнос-Айрес, Аргентина
Тальерес
Кордова, Аргентина
|30
|вр
|Лукас Ойос
|5
|зщ
|Франсиско Ортега
|31
|зщ
|Валентин Гомес
|6
|зщ
|Матиас Де лос Сантос
|29
|зщ
|Леонардо Хара
|36
|пз
|Николас Гарайялде
27'
|16
|пз
|Максимо Перроне
|11
|нп
|Лукас Хансон
90+5'
|20
|нп
|Вальтер Боу
90+5'
|10
|нп
|Лука Орельяно
76'
|12
|нп
|Лукас Пратто
75'
|35
|пз
|Сантьяго Касерес
27'
|39
|нп
|Абьель Осорио
75'
|18
|нп
|Хулиан Фернандес
76'
|3
|зщ
|Диего Годин
90+5'
|7
|пз
|Хосе Флорентин
90+5'
|22
|вр
|Гидо Эррера
|15
|зщ
|Энсо Диас
60'
|5
|зщ
|Лукас Суарес
|4
|зщ
|Матиас Каталан
|29
|зщ
|Гастон Бенавидес
|18
|пз
|Родриго Вильягра
|17
|пз
|Кристиан Олива
39'
|20
|пз
|Алан Франко
60'
|38
|нп
|Матиас Годой
60'
|7
|нп
|Диего Валойес
|19
|нп
|Федерико Хиротти
78'
|16
|пз
|Родриго Гарро
39'
|2
|зщ
|Рафаэль Перес
60'
|30
|пз
|Диего Улисес Ортегоса
60'
|28
|нп
|Франсиско Пиццини
60'
|9
|нп
|Майкл Сантос
78'
Запасные
|22
|вр
|Леонардо Буриан
|28
|зщ
|Мигель Брисуэла
|24
|зщ
|Томас Гуидара
|3
|зщ
|Эмануэль Инсуа
|15
|пз
|Агустин Мулет
|19
|пз
|Хоэль Соньора
|27
|нп
|Хонатан Менендес
|1
|вр
|Алан Агерре
|25
|зщ
|Хулио Буффарини
|13
|зщ
|Хулиан Малатини
|21
|зщ
|Анхело Мартино
|11
|пз
|Фабио Альварес
|32
|нп
|Матиас Эскивель
|34
|нп
|Хосе Ромеро
Главные тренеры
|Александер Медина
|Педру Кайшинья
История личных встреч
|20.11.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 21
|1 : 1
|13.03.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 5
|0 : 1
|28.07.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 1
|1 : 0
|22.09.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 6
|1 : 1
|17.09.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 3
|0 : 0
|29.10.2016
|Аргентина - Примера
|Тур 8
|0 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B04
| Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек1 : 1
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро1 : 0
Эмелек
0
1
1
2
B01
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе2 : 1
Либертад
Либертад1 : 1
Атлетико Паранаэнсе
1
0
3
2
B06
| Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс0 : 0
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс0 : 0 5 : 6
Коринтианс
1
0
0
0
B03
| Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо0 : 3
Палмейрас
Палмейрас5 : 0
Серро Портеньо
0
2
0
8
B07
| Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес1 : 1
Колон
Колон0 : 2
Тальерес
1
0
3
1
B05
| Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима0 : 1
Фламенго
Фламенго7 : 1
Депортес Толима
0
2
1
8
B08
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд1 : 0
Ривер Плейт
Ривер Плейт0 : 0
Велес Сарсфилд
1
0
1
0
B02
| Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза1 : 1
Эстудиантес
Эстудиантес3 : 0
Форталеза
0
1
1
4
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Коринтианс (Бразилия)
Фламенго (Бразилия)
Коринтианс0 : 2
Фламенго
Фламенго10.08
Коринтианс
0
1
0
2
QF2
| Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро2 : 2
Палмейрас
Палмейрас10.08
Атлетико Минейро
0
0
2
2
QF4
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Тальерес (Аргентина)
Велес Сарсфилд3 : 2
Тальерес
Тальерес10.08
Велес Сарсфилд
1
0
3
2
QF1
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Атлетико Паранаэнсе05.08
Эстудиантес
Эстудиантес10.08
Атлетико Паранаэнсе
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|29.10