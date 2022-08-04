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Пайде - Андерлехт 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
04 Августа 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Пайде
Андерлехт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пайде - Андерлехт, которое состоится 04 Августа 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Пайде
      Пайде, Эстония
      Андерлехт
      Брюссель, Бельгия
      Главные тренеры
      ЭстонияКарел Воолайд
      БельгияФелис Маззу
      Турнирная таблица
      1-й квалификационный раунд
      Команда12
      Сент-Джозефс
      Ларн
      		0 : 0 0 : 1
      Гзира Юнайтед
      Атлетик Клуб Эскальдес
      		1 : 1 0 : 1 ДВ
      Интер Т
      Дрита
      		1 : 0 3 : 0
      Викингур Г
      Европа
      		1 : 0 1 : 2
      Алашкерт
      Хамрун Спартанс
      		1 : 0 4 : 1
      Унио Эспортива Санта-Колома
      Брейдаблик
      		0 : 1 4 : 1
      Сабуртало
      Партизани
      		0 : 1 0 : 1 4 : 5
      Борац Б-Л
      Б-36 Торсхавн
      		2 : 0 3 : 1 4 : 3
      Погонь
      КР Рейкьявик
      		4 : 1 1 : 0
      КуПС
      Дила
      		2 : 0 0 : 0
      Мэгпис
      Крузейдерс
      		2 : 1 3 : 1
      Паневежис
      Милсами
      		0 : 0 2 : 0
      Флора
      СИК
      		1 : 0 4 : 2 ДВ
      Ружомберок
      Кауно Жальгирис
      		2 : 0 0 : 0
      Сфынтул Георге
      Мура
      		1 : 2 2 : 1
      Команда12
      Олимпия Л
      Дифферданж
      		1 : 1 1 : 2 ДВ
      Динамо Тб
      Пайде
      		2 : 3 1 : 2 6 : 5
      Флориана
      Петрокуб
      		0 : 0 1 : 0
      ХБ Торсхавн
      Ньютаун
      		1 : 0 2 : 1 3 : 1
      Шкендия
      Арарат
      		2 : 0 2 : 2
      Бала Таун
      Слайго Роверс
      		1 : 2 0 : 1 4 : 3
      Динамо Мн
      Дечич
      		1 : 1 1 : 2
      Фола
      Тре Фиори
      		0 : 1 3 : 1
      Гнилане
      Лиепая
      		1 : 0 3 : 1
      Лачи
      Искра
      		0 : 0 0 : 1
      Лехия
      Академия Пандева
      		4 : 1 1 : 2
      ДАК 1904
      Клифтонвилл
      		2 : 1 0 : 3
      Будучность
      Лапи
      		2 : 0 2 : 2
      Тре Пенне
      Тузла Сити
      		0 : 2 6 : 0
      Дерри Сити
      Рига
      		0 : 2 2 : 0
      2-й квалификационный раунд
      Команда12
      Хайбернианс
      Левадия
      		3 : 2 1 : 1
      Тирана
      Зриньски
      		0 : 1 3 : 2
      Ла Фиорита
      Балкани
      		0 : 4 6 : 0
      Ботев П
      АПОЭЛ
      		0 : 0 2 : 0
      Викингур Г
      ДАК 1904
      		0 : 2 2 : 0
      Сутьеска
      КИ Клаксвик
      		0 : 0 1 : 0
      Кызыл-Жар
      Осиек
      		1 : 2 0 : 2
      Кайрат
      Кишварда
      		0 : 1 1 : 0
      Лиепая
      Янг Бойз
      		0 : 1 3 : 0
      Тобол
      Линкольн
      		2 : 0 0 : 1
      Арарат-Армения
      Пайде
      		0 : 0 0 : 0 5 : 3
      Валмиера
      Шкендия
      		1 : 2 3 : 1
      Македония Гёрче Петров
      ЦСКА С
      		0 : 0 4 : 0
      Сабуртало
      Стяуа
      		1 : 0 4 : 2
      Зиря
      Маккаби Т-А
      		0 : 3 0 : 0
      СИК
      Лиллестрем
      		0 : 1 5 : 2
      Мольде
      Эльфсборг
      		4 : 1 1 : 2
      Копер
      Вадуц
      		0 : 1 1 : 1 ДВ
      КуПС
      Милсами
      		2 : 2 1 : 4
      Лех П
      Динамо Бт
      		5 : 0 1 : 1
      Судува
      Виборг
      		0 : 1 1 : 0
      Погонь
      Брондбю
      		1 : 1 4 : 0
      Ружомберок
      Рига
      		0 : 3 2 : 1
      Гзира Юнайтед
      Раднички Н
      		2 : 2 3 : 3 1 : 3
      Фехервар
      Габала
      		4 : 1 2 : 1
      Рапид В
      Лехия
      		0 : 0 1 : 2
      Сент-Джозефс
      Славия П
      		0 : 4 7 : 0
      Команда12
      Б-36 Торсхавн
      Тре Фиори
      		1 : 0 0 : 0
      Базель
      Крузейдерс
      		2 : 0 1 : 1
      Антверпен
      Дрита
      		0 : 0 0 : 2
      Петрокуб
      Лачи
      		0 : 0 1 : 4
      Левски
      ПАОК
      		2 : 0 1 : 1
      Ворскла
      АИК
      		3 : 2 2 : 0 ДВ
      Спарта П
      Викинг
      		0 : 0 2 : 1
      Арис
      Нефтчи
      		2 : 0 3 : 0
      Хапоэль Б-Ш
      Динамо Мн
      		2 : 1 0 : 1
      ЧФР Клуж
      Интер Клуб Эскальдес
      		3 : 0 1 : 1
      Истанбул Башакшехир
      Маккаби Нт
      		1 : 1 0 : 1
      Сепси ОСК
      Олимпия Л
      		3 : 1 2 : 0 2 : 4
      Расинг Л
      Чукарички
      		1 : 4 4 : 0
      Арис
      Гомель
      		5 : 1 1 : 2
      Спартак Тр
      Ньютаун
      		4 : 1 1 : 2
      Вележ
      Хамрун Спартанс
      		0 : 1 1 : 0
      АЗ Алкмар
      Тузла Сити
      		1 : 0 0 : 4
      Риека
      Юргорден
      		1 : 2 2 : 0
      Сент-Патрикс
      Мура
      		1 : 1 0 : 0 5 : 6
      Мазервелл
      Слайго Роверс
      		0 : 1 2 : 0
      Влажния
      Университатя Кр
      		1 : 1 3 : 0
      БАТЭ
      Коньяспор
      		0 : 3 2 : 0
      Ракув
      Астана
      		5 : 0 0 : 1
      Брейдаблик
      Будучность
      		2 : 0 2 : 1
      Витория Гимарайнш
      Академия Пушкаша
      		3 : 0 0 : 0
      Викингур Р
      Нью-Сейнтс
      		2 : 0 0 : 0
      3-й квалификационный раунд
      Команда12
      Рига
      Жил Висенте
      		1 : 1 11.08
      Виборг
      Б-36 Торсхавн
      		3 : 0 09.08
      Вольфсберг
      Гзира Юнайтед
      		0 : 0 09.08
      ДАК 1904
      Стяуа
      		0 : 1 11.08
      Рижская футбольная школа
      Хайбернианс
      		04.0811.08
      КуПС
      Янг Бойз
      		04.0811.08
      Спартак Тр
      Ракув
      		04.0811.08
      Пайде
      Андерлехт
      		04.0811.08
      Маккаби Т-А
      Арис
      		04.0811.08
      АИК
      Шкендия
      		04.0811.08
      Лиллестрем
      Антверпен
      		04.0811.08
      Викинг
      Слайго Роверс
      		04.0811.08
      Шахтёр С
      ЧФР Клуж
      		04.0811.08
      ЦСКА С
      Сент-Патрикс
      		04.0811.08
      Нефтчи
      Рапид В
      		04.0811.08
      Славия П
      Панатинаикос
      		04.0811.08
      Команда12
      АПОЭЛ
      Кызыл-Жар
      		04.0811.08
      Мольде
      Кишварда
      		04.0811.08
      Хамрун Спартанс
      Левски
      		04.0811.08
      Заря Л
      Университатя Кр
      		04.0811.08
      Сепси ОСК
      Юргорден
      		04.0811.08
      Чукарички
      Твенте
      		04.0811.08
      Лугано
      Хапоэль Б-Ш
      		04.0811.08
      Балкани
      КИ Клаксвик
      		04.0811.08
      Вадуц
      Коньяспор
      		04.0811.08
      Брондбю
      Базель
      		04.0811.08
      Брейдаблик
      Истанбул Башакшехир
      		04.0811.08
      Викингур Р
      Лех П
      		04.0811.08
      Фехервар
      Петрокуб
      		04.0811.08
      Данди Юнайтед
      АЗ Алкмар
      		04.0811.08
      Хайдук
      Витория Гимарайнш
      		04.0810.08
      Зриньски
      Тобол
      		04.0811.08
      Раунд плей-офф
      Команда12
      C02
      LA03 UEL
      		18.0825.08
      LA05 UEL
      C05
      		18.0825.08
      C17
      C24
      		18.0825.08
      C19
      C27
      		18.0825.08
      LA07 UEL
      C09
      		18.0825.08
      C07
      C10
      		18.0825.08
      Вест Хэм Юнайтед
      C13
      		18.0825.08
      Кёльн
      C29
      		18.0825.08
      Вильярреал
      C16
      		18.0825.08
      Фиорентина
      C31
      		18.0825.08
      LA06 UEL
      C28
      		18.0825.08
      Команда12
      C21
      C12
      		18.0825.08
      C20
      C25
      		18.0825.08
      C30
      Ницца
      		18.0825.08
      C18
      C26
      		18.0825.08
      C06
      C32
      		18.0825.08
      C23
      C22
      		18.0825.08
      C14
      C08
      		18.0825.08
      C04
      LA04 UEL
      		18.0825.08
      LA02 UEL
      C03
      		18.0825.08
      C01
      LA01 UEL
      		18.0825.08
      C15
      C11
      		18.0825.08

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