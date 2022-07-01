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Айнтрахт - Бавария 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Айнтрахт Ф
Бавария

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Бавария, которое состоится 05 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Айнтрахт Ф
      Франкфурт-на-Майне
      Бавария
      Мюнхен
      Главные тренеры
      АвстрияОливер Гласнер
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      История личных встреч
      26.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 24 Айнтрахт Ф0 : 1Бавария
      03.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 7 Бавария1 : 2Айнтрахт Ф
      20.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Айнтрахт Ф2 : 1Бавария
      24.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Бавария5 : 0Айнтрахт Ф
      10.06.2020 Кубок Германии 1/2 финала Бавария2 : 1Айнтрахт Ф
      23.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 27 Бавария5 : 2Айнтрахт Ф
      02.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 10 Айнтрахт Ф5 : 1Бавария
      18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Бавария5 : 1Айнтрахт Ф
      22.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Айнтрахт Ф0 : 3Бавария
      12.08.2018 Суперкубок Германии Финал Айнтрахт Ф0 : 5Бавария
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Аугсбург00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Байер00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д00000-000,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М00000-000,0
      7 Бохум00000-000,0
      8 Вердер00000-000,0
      9 Вольфсбург00000-000,0
      10 Герта00000-000,0
      11 Кёльн00000-000,0
      12 Майнц00000-000,0
      13 РБ Лейпциг00000-000,0
      14 Унион00000-000,0
      15 Фрайбург00000-000,0
      16 Хоффенхайм00000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Шальке-0400000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Штутгарт00000-000,0

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