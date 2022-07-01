Айнтрахт - Бавария 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Бавария, которое состоится 05 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|5 : 0
|10.06.2020
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|5 : 2
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|5 : 1
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|5 : 1
|22.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 3
|12.08.2018
|Суперкубок Германии
|Финал
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Лига чемпионов
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Унион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0