Кальяри - Перуджа 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2022 года в 18:45 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Перуджа, которое состоится 05 Августа 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Перуджа
Перуджа
История личных встреч
|14.03.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 31
|0 : 2
|27.10.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 10
|0 : 0
Турнирная таблица
Предварительный раунд
| Зюйдтироль
ФеральпиСало
|1 : 3
| Модена
Катандзаро
|3 : 1
| Палермо
Реджана
|3 : 2
| Бари
Падова
|3 : 0
1-й раунд
| Кальяри
Перуджа
|05.08
| Удинезе
ФеральпиСало
|05.08
| Лечче
Читтаделла
|05.08
| Сампдория
Реджина
|05.08
| Пиза
Брешия
|06.08
| Специя
Комо
|06.08
| Эмполи
СПАЛ
|06.08
| Торино
Палермо
|06.08
| Венеция
Асколи
|07.08
| Верона
Бари
|07.08
| Салернитана
Парма
|07.08
| Монца
Фрозиноне
|07.08
| Дженоа
Беневенто
|08.08
| Сассуоло
Модена
|08.08
| Кремонезе
Тернана
|08.08
| Болонья
Козенца
|08.08