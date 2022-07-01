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Сампдория - Реджина 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2022 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Сампдория
Реджина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Реджина, которое состоится 05 Августа 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сампдория
      Генуя
      Реджина
      Реджо-ди-Калабрия
      История личных встреч
      09.05.2009 Италия - Серия А Тур 35 Сампдория5 : 0Реджина
      14.12.2008 Италия - Серия А Тур 16 Реджина0 : 2Сампдория
      13.04.2008 Италия - Серия А Тур 33 Реджина1 : 0Сампдория
      01.12.2007 Италия - Серия А Тур 14 Сампдория3 : 0Реджина
      06.05.2007 Италия - Серия А Тур 35 Сампдория0 : 0Реджина
      17.12.2006 Италия - Серия А Тур 16 Реджина0 : 1Сампдория
      Турнирная таблица
      Предварительный раунд
      Зюйдтироль
      ФеральпиСало
      		1 : 3
      Модена
      Катандзаро
      		3 : 1
      Палермо
      Реджана
      		3 : 2
      Бари
      Падова
      		3 : 0
      1-й раунд
      Кальяри
      Перуджа
      		05.08
      Удинезе
      ФеральпиСало
      		05.08
      Лечче
      Читтаделла
      		05.08
      Сампдория
      Реджина
      		05.08
      Пиза
      Брешия
      		06.08
      Специя
      Комо
      		06.08
      Эмполи
      СПАЛ
      		06.08
      Торино
      Палермо
      		06.08
      Венеция
      Асколи
      		07.08
      Верона
      Бари
      		07.08
      Салернитана
      Парма
      		07.08
      Монца
      Фрозиноне
      		07.08
      Дженоа
      Беневенто
      		08.08
      Сассуоло
      Модена
      		08.08
      Кремонезе
      Тернана
      		08.08
      Болонья
      Козенца
      		08.08

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