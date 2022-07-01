Сампдория - Реджина 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2022 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Реджина, которое состоится 05 Августа 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Реджина
Реджо-ди-Калабрия
История личных встреч
|09.05.2009
|Италия - Серия А
|Тур 35
|5 : 0
|14.12.2008
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 2
|13.04.2008
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 0
|01.12.2007
|Италия - Серия А
|Тур 14
|3 : 0
|06.05.2007
|Италия - Серия А
|Тур 35
|0 : 0
|17.12.2006
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 1
Турнирная таблица
Предварительный раунд
| Зюйдтироль
ФеральпиСало
|1 : 3
| Модена
Катандзаро
|3 : 1
| Палермо
Реджана
|3 : 2
| Бари
Падова
|3 : 0
1-й раунд
| Кальяри
Перуджа
|05.08
| Удинезе
ФеральпиСало
|05.08
| Лечче
Читтаделла
|05.08
| Сампдория
Реджина
|05.08
| Пиза
Брешия
|06.08
| Специя
Комо
|06.08
| Эмполи
СПАЛ
|06.08
| Торино
Палермо
|06.08
| Венеция
Асколи
|07.08
| Верона
Бари
|07.08
| Салернитана
Парма
|07.08
| Монца
Фрозиноне
|07.08
| Дженоа
Беневенто
|08.08
| Сассуоло
Модена
|08.08
| Кремонезе
Тернана
|08.08
| Болонья
Козенца
|08.08