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Лион - Аяччо 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Лион
Аяччо

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Аяччо, которое состоится 05 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лион
      Лион
      Аяччо
      Аяччо
      Главные тренеры
      НидерландыПетер Бош
      ФранцияОливье Панталони
      История личных встреч
      09.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Лион5 : 1Аяччо
      16.02.2014 Франция - Лига 1 Тур 25 Лион3 : 1Аяччо
      25.09.2013 Франция - Лига 1 Тур 7 Аяччо2 : 1Лион
      03.02.2013 Франция - Лига 1 Тур 23 Аяччо3 : 1Лион
      16.09.2012 Франция - Лига 1 Тур 5 Лион2 : 0Аяччо
      13.05.2012 Франция - Лига 1 Тур 37 Аяччо1 : 1Лион
      13.08.2011 Франция - Лига 1 Тур 2 Лион1 : 1Аяччо
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Анже00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Аяччо00000-000,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Брест00000-000,0
      4
      Лига Европы
      		Клермон00000-000,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ланс00000-000,0
      6 Лилль00000-000,0
      7 Лион00000-000,0
      8 Лорьян00000-000,0
      9 Марсель00000-000,0
      10 Монако00000-000,0
      11 Монпелье00000-000,0
      12 Нант00000-000,0
      13 Ницца00000-000,0
      14 Осер00000-000,0
      15 ПСЖ00000-000,0
      16 Реймс00000-000,0
      17 Ренн00000-000,0
      18 Страсбург00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Труа00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Тулуза00000-000,0

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