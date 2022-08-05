Лион - Аяччо 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Аяччо, которое состоится 05 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Аяччо
Аяччо
Главные тренеры
|Петер Бош
|Оливье Панталони
История личных встреч
|09.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|5 : 1
|16.02.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|3 : 1
|25.09.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 1
|03.02.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|3 : 1
|16.09.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 0
|13.05.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 1
|13.08.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Лига чемпионов
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига Европы
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|18
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0