Бенфика - Арока 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
05 Августа 2022 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Арока, которое состоится 05 Августа 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Арока
Арока
История личных встреч
|21.01.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|0 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|2 : 0
|22.11.2018
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|10.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|3 : 0
|09.09.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|1 : 2
|23.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|3 : 1
|23.08.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|1 : 0
|08.03.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 3
|05.10.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|4 : 0
|13.04.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|2
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|3
|Эшторил
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Визела
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Спортинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Арока
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Каза Пия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|18
|Фамаликан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0