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Бенфика - Арока 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
05 Августа 2022 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Бенфика
Арока

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Арока, которое состоится 05 Августа 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бенфика
      Лиссабон
      Арока
      Арока
      История личных встреч
      21.01.2022 Португалия - Примейра Тур 19 Арока0 : 2Бенфика
      14.08.2021 Португалия - Примейра Тур 2 Бенфика2 : 0Арока
      22.11.2018 Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика2 : 1Арока
      10.02.2017 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика3 : 0Арока
      09.09.2016 Португалия - Примейра Тур 4 Арока1 : 2Бенфика
      23.01.2016 Португалия - Примейра Тур 19 Бенфика3 : 1Арока
      23.08.2015 Португалия - Примейра Тур 2 Арока1 : 0Бенфика
      08.03.2015 Португалия - Примейра Тур 24 Арока1 : 3Бенфика
      05.10.2014 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика4 : 0Арока
      13.04.2014 Португалия - Примейра Тур 27 Арока0 : 2Бенфика
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Боавишта00000-000,0
      2 Витория Гимарайнш00000-000,0
      3 Эшторил00000-000,0
      4 Жил Висенте00000-000,0
      5 Портимоненсе00000-000,0
      6 Риу Аве00000-000,0
      7 Санта-Клара00000-000,0
      8 Визела00000-000,0
      9 Шавиш00000-000,0
      10 Порту00000-000,0
      11 Спортинг00000-000,0
      12 Бенфика00000-000,0
      13 Маритиму00000-000,0
      14 Брага00000-000,0
      15 Пасуш де Феррейра00000-000,0
      16 Арока00000-000,0
      17 Каза Пия00000-000,0
      18 Фамаликан00000-000,0

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