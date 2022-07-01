Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 05 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Джон Юстас
|Дэнни Скофилд
История личных встреч
|26.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|0 : 2
|20.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|0 : 0
|02.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|1 : 1
|28.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|2 : 1
|01.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|0 : 3
|23.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|1 : 1
|06.02.2018
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|1 : 4 ДВ
|27.01.2018
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|29.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|2 : 0
|05.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Миллуолл
|1
|3
| 2
Повышение
|Халл Сити
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Бёрнли
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|1
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Блэкпул
|1
|3
| 6
Плей-офф за повышение
|Кардифф Сити
|1
|3
|7
|Уотфорд
|1
|3
|8
|Вест Бромвич Альбион
|1
|1
|9
|Ковентри Сити
|1
|1
|10
|Суонси Сити
|1
|1
|11
|Мидлсбро
|1
|1
|12
|Ротерхэм Юнайтед
|1
|1
|13
|Сандерленд
|1
|1
|14
|Бирмингем Сити
|1
|1
|15
|Лутон Таун
|1
|1
|16
|Престон Норт Энд
|1
|1
|17
|Уиган Атлетик
|1
|1
|18
|Бристоль Сити
|1
|0
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0
|20
|Норвич Сити
|1
|0
|21
|Рединг
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|1
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|1
|0