18:38 ()
Свернуть список

Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 05 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бирмингем Сити
      Бирмингем
      Хаддерсфилд Таун
      Хаддерсфилд
      Главные тренеры
      АнглияДжон Юстас
      АнглияДэнни Скофилд
      История личных встреч
      26.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Бирмингем Сити0 : 2Хаддерсфилд Таун
      20.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Хаддерсфилд Таун0 : 0Бирмингем Сити
      02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Хаддерсфилд Таун1 : 1Бирмингем Сити
      28.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Бирмингем Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
      01.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Бирмингем Сити0 : 3Хаддерсфилд Таун
      23.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Хаддерсфилд Таун1 : 1Бирмингем Сити
      06.02.2018 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Бирмингем Сити1 : 4 ДВХаддерсфилд Таун
      27.01.2018 Кубок Англии 1/16 финала Хаддерсфилд Таун1 : 1Бирмингем Сити
      29.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Бирмингем Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
      05.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Хаддерсфилд Таун1 : 1Бирмингем Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Миллуолл1 3
      2
      Повышение
      		Халл Сити1 3
      3
      Плей-офф за повышение
      		Бёрнли1 3
      4
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс1 3
      5
      Плей-офф за повышение
      		Блэкпул1 3
      6
      Плей-офф за повышение
      		Кардифф Сити1 3
      7 Уотфорд1 3
      8 Вест Бромвич Альбион1 1
      9 Ковентри Сити1 1
      10 Суонси Сити1 1
      11 Мидлсбро1 1
      12 Ротерхэм Юнайтед1 1
      13 Сандерленд1 1
      14 Бирмингем Сити1 1
      15 Лутон Таун1 1
      16 Престон Норт Энд1 1
      17 Уиган Атлетик1 1
      18 Бристоль Сити1 0
      19 Куинз Парк Рейнджерс1 0
      20 Норвич Сити1 0
      21 Рединг1 0
      22
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун1 0
      23
      Зона вылета
      		Шеффилд Юнайтед1 0
      24
      Зона вылета
      		Сток Сити1 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close