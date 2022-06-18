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Витебск - Энергетик-БГУ 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь), вместимость: 8350
05 Августа 2022 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Витебск
Энергетик-БГУ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Энергетик-БГУ, которое состоится 05 Августа 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витебск
      Витебск
      Энергетик-БГУ
      Минск
      Главные тренеры
      БеларусьЕвгений Юрьевич Чернухин
      БеларусьПавел Петрович Родненок
      История личных встреч
      19.03.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Энергетик-БГУ3 : 1Витебск
      26.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Энергетик-БГУ2 : 2Витебск
      15.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Витебск3 : 2Энергетик-БГУ
      17.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Витебск1 : 0Энергетик-БГУ
      04.10.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала Энергетик-БГУ0 : 1Витебск
      31.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Энергетик-БГУ3 : 3Витебск
      06.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Энергетик-БГУ2 : 0Витебск
      22.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Витебск3 : 0Энергетик-БГУ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1585227-102964,4
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1584323-162862,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1484226-102866,7
      4 Шахтёр С1483318-92764,3
      5 Минск1582527-222657,8
      6 Динамо Мн1374220-132564,1
      7 Славия-Мозырь1472525-212354,8
      8 Гомель1564518-172248,9
      9 Торпедо-БелАЗ1562715-172044,4
      10 Неман1447319-191945,2
      11 Слуцк1546517-231840,0
      12 Белшина1545618-221737,8
      13 Арсенал1534811-201328,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск1525813-231124,4
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест1514109-25715,6
      16
      Зона вылета
      		Днепр М15131113-32613,3

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