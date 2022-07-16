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Гройтер Фюрт - Карлсруэ 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
Гройтер Фюрт
Карлсруэ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Карлсруэ, которое состоится 05 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гройтер Фюрт
      Фюрт
      Карлсруэ
      Карлсруэ
      Главные тренеры
      ШвейцарияМарк Шнайдер
      ГерманияКристиан Айхнер
      История личных встреч
      08.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 32 Гройтер Фюрт2 : 2Карлсруэ
      08.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 15 Карлсруэ3 : 2Гройтер Фюрт
      28.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 34 Гройтер Фюрт1 : 2Карлсруэ
      14.12.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Карлсруэ1 : 5Гройтер Фюрт
      07.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 32 Гройтер Фюрт0 : 1Карлсруэ
      02.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 15 Карлсруэ1 : 2Гройтер Фюрт
      12.12.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 18 Карлсруэ1 : 0Гройтер Фюрт
      25.07.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 1 Гройтер Фюрт1 : 0Карлсруэ
      25.04.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 30 Карлсруэ2 : 1Гройтер Фюрт
      09.11.2014 Германия - Вторая Бундеслига Тур 13 Гройтер Фюрт0 : 3Карлсруэ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Ян22005-06100,0
      2
      Повышение
      		Хайденхайм22004-06100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Фортуна22004-26100,0
      4 Санкт-Паули21105-4466,7
      5 Кайзерслаутерн21104-3466,7
      6 Падерборн 0721016-2350,0
      7 Нюрнберг21014-3350,0
      8 Гамбург21012-1350,0
      9 Магдебург21014-4350,0
      10 Зандхаузен21013-3350,0
      11 Ганза Р21011-1350,0
      12 Дармштадт 9821012-3350,0
      13 Хольштайн20204-4233,3
      14 Ганновер 9620113-4116,7
      15 Гройтер Фюрт20112-4116,7
      16 Арминия20021-500,0
      17
      Зона вылета
      		Айнтрахт Б20020-500,0
      18
      Зона вылета
      		Карлсруэ20022-800,0

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