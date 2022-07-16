Зандхаузен - Фортуна 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зандхаузен - Фортуна, которое состоится 05 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зандхаузен
Зандхаузен
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Алоис Шварц
|Даниэль Тиун
История личных встреч
|17.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|0 : 1
|25.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|0 : 2
|13.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 25
|0 : 0
|21.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 8
|1 : 0
|02.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 21
|1 : 0
|27.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 4
|1 : 2
|27.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|0 : 3
|06.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|2 : 2
|12.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 26
|1 : 0
|25.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 9
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
| 2
Повышение
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|100,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|100,0
|4
|Санкт-Паули
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|66,7
|5
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|66,7
|6
|Падерборн 07
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|50,0
|7
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|50,0
|8
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|50,0
|9
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|50,0
|10
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|50,0
|11
|Ганза Р
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|50,0
|12
|Дармштадт 98
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|13
|Хольштайн
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|33,3
|14
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|16,7
|15
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|16
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Карлсруэ
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
|0,0