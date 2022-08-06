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Урал - Спартак 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
06 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 4-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Урал
Спартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Спартак М, которое состоится 06 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Урал
      Екатеринбург
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияИгорь Михайлович Шалимов
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      07.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Урал1 : 3Спартак М
      08.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Спартак М3 : 1Урал
      14.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М1 : 0Урал
      18.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Спартак М5 : 1Урал
      07.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Урал2 : 2Спартак М
      24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Урал0 : 0Спартак М
      14.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Спартак М1 : 2Урал
      04.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Урал0 : 1Спартак М
      07.03.2019 Кубок России 1/4 финала Урал1 : 0Спартак М
      05.12.2018 Кубок России 1/4 финала Спартак М1 : 1Урал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит32109-1777,8
      2 Спартак М32109-3777,8
      3 ЦСКА32107-2777,8
      4 Сочи32015-5666,7
      5 Динамо М31208-4555,6
      6 Ростов31204-3555,6
      7 Химки31114-2444,4
      8 Ахмат31114-4444,4
      9 Краснодар31116-7444,4
      10 Крылья Советов31115-6444,4
      11 Оренбург31026-8333,3
      12 Факел30216-7222,2
      13 Пари Нижний Новгород30213-6222,2
      14 Локомотив М30213-8222,2
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М30122-8111,1
      16
      Зона вылета
      		Урал30031-800,0

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