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ЦСКА - Факел 06 Августа прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
06 Августа 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 4-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
ЦСКА
Факел

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Факел, которое состоится 06 Августа 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ЦСКА
      Москва
      Факел
      Воронеж
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      РоссияОлег Петрович Василенко
      История личных встреч
      30.06.2015 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2015 ЦСКА0 : 1Факел
      09.10.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 27 ЦСКА5 : 1Факел
      16.06.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 13 Факел1 : 1ЦСКА
      13.08.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 21 ЦСКА5 : 1Факел
      07.05.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 7 Факел2 : 1ЦСКА
      09.11.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 34 Факел1 : 1ЦСКА
      09.07.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 17 ЦСКА1 : 0Факел
      02.07.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 12 Факел1 : 1ЦСКА
      12.04.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 4 ЦСКА2 : 0Факел
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит32109-1777,8
      2 Спартак М32109-3777,8
      3 ЦСКА32107-2777,8
      4 Сочи32015-5666,7
      5 Динамо М31208-4555,6
      6 Ростов31204-3555,6
      7 Химки31114-2444,4
      8 Ахмат31114-4444,4
      9 Краснодар31116-7444,4
      10 Крылья Советов31115-6444,4
      11 Оренбург31026-8333,3
      12 Факел30216-7222,2
      13 Пари Нижний Новгород30213-6222,2
      14 Локомотив М30213-8222,2
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М30122-8111,1
      16
      Зона вылета
      		Урал30031-800,0

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