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Борнмут - Астон Вилла 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Борнмут
Астон Вилла

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Астон Вилла, которое состоится 06 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Борнмут
      Борнмут
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Главные тренеры
      АнглияСкотт Паркер
      АнглияСтивен Джеррард
      История личных встреч
      01.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Борнмут2 : 1Астон Вилла
      17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Астон Вилла1 : 2Борнмут
      09.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 33 Астон Вилла1 : 2Борнмут
      08.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 1 Борнмут0 : 1Астон Вилла
      25.01.2015 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла2 : 1Борнмут
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Астон Вилла00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Борнмут00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Брентфорд00000-000,0
      6
      Лига Европы
      		Вест Хэм Юнайтед00000-000,0
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вулверхэмптон00000-000,0
      8 Кристал Пэлас00000-000,0
      9 Лестер Сити00000-000,0
      10 Ливерпуль00000-000,0
      11 Лидс Юнайтед00000-000,0
      12 Манчестер Сити00000-000,0
      13 Манчестер Юнайтед00000-000,0
      14 Ноттингем Форест00000-000,0
      15 Ньюкасл Юнайтед00000-000,0
      16 Саутгемптон00000-000,0
      17 Тоттенхэм Хотспур00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Фулхэм00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Челси00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Эвертон00000-000,0

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