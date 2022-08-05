Борнмут - Астон Вилла 06 Августа прямая трансляция
06 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Астон Вилла, которое состоится 06 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Стивен Джеррард
История личных встреч
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 1
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 2
|09.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 2
|08.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 1
|25.01.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Лига чемпионов
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 6
Лига Европы
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Лестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0