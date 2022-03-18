18:39 ()
Свернуть список

Лидс Юнайтед - Вулверхэмптон 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Лидс Юнайтед
Вулверхэмптон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 06 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лидс Юнайтед
      Лидс
      Вулверхэмптон
      Вулверхэмптон
      Главные тренеры
      СШАДжесси Марш
      ПортугалияБруну Лаже
      История личных встреч
      18.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 30 Вулверхэмптон2 : 3Лидс Юнайтед
      23.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Лидс Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
      19.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Вулверхэмптон1 : 0Лидс Юнайтед
      19.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Лидс Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
      07.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Лидс Юнайтед0 : 3Вулверхэмптон
      22.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Вулверхэмптон4 : 1Лидс Юнайтед
      17.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Лидс Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
      22.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Вулверхэмптон0 : 1Лидс Юнайтед
      19.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Лидс Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
      17.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Вулверхэмптон2 : 3Лидс Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Астон Вилла00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Борнмут00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Брентфорд00000-000,0
      6
      Лига Европы
      		Вест Хэм Юнайтед00000-000,0
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вулверхэмптон00000-000,0
      8 Кристал Пэлас00000-000,0
      9 Лестер Сити00000-000,0
      10 Ливерпуль00000-000,0
      11 Лидс Юнайтед00000-000,0
      12 Манчестер Сити00000-000,0
      13 Манчестер Юнайтед00000-000,0
      14 Ноттингем Форест00000-000,0
      15 Ньюкасл Юнайтед00000-000,0
      16 Саутгемптон00000-000,0
      17 Тоттенхэм Хотспур00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Фулхэм00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Челси00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Эвертон00000-000,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close