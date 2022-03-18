Лидс Юнайтед - Вулверхэмптон 06 Августа прямая трансляция
06 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 06 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Бруну Лаже
История личных встреч
|18.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 3
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 1
|19.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 0
|19.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 1
|07.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|0 : 3
|22.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|4 : 1
|17.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|0 : 1
|22.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|0 : 1
|19.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|2 : 1
|17.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Лига чемпионов
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 6
Лига Европы
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Лестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0