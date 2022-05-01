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Эвертон - Челси 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Эвертон
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Челси, которое состоится 06 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эвертон
      Ливерпуль
      Челси
      Лондон
      Главные тренеры
      АнглияФрэнк Лэмпард
      ГерманияТомас Тухель
      История личных встреч
      01.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон1 : 0Челси
      16.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Челси1 : 1Эвертон
      08.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси2 : 0Эвертон
      12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Эвертон1 : 0Челси
      08.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Челси4 : 0Эвертон
      07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон3 : 1Челси
      17.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Эвертон2 : 0Челси
      11.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Челси0 : 0Эвертон
      23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Эвертон0 : 0Челси
      25.10.2017 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Челси2 : 1Эвертон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Астон Вилла00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Борнмут00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Брентфорд00000-000,0
      6
      Лига Европы
      		Вест Хэм Юнайтед00000-000,0
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вулверхэмптон00000-000,0
      8 Кристал Пэлас00000-000,0
      9 Лестер Сити00000-000,0
      10 Ливерпуль00000-000,0
      11 Лидс Юнайтед00000-000,0
      12 Манчестер Сити00000-000,0
      13 Манчестер Юнайтед00000-000,0
      14 Ноттингем Форест00000-000,0
      15 Ньюкасл Юнайтед00000-000,0
      16 Саутгемптон00000-000,0
      17 Тоттенхэм Хотспур00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Фулхэм00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Челси00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Эвертон00000-000,0

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