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Вольфсбург - Вердер 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Вольфсбург
Вердер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Вердер, которое состоится 06 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вольфсбург
      Вольфсбург
      Вердер
      Бремен
      История личных встреч
      20.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 26 Вердер1 : 2Вольфсбург
      27.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Вольфсбург5 : 3Вердер
      07.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Вердер0 : 1Вольфсбург
      01.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Вольфсбург2 : 3Вердер
      03.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Вольфсбург1 : 1Вердер
      05.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Вердер2 : 0Вольфсбург
      11.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 22 Вердер3 : 1Вольфсбург
      19.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 5 Вольфсбург1 : 1Вердер
      24.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 22 Вольфсбург1 : 2Вердер
      24.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 5 Вердер2 : 1Вольфсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Аугсбург00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Байер00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д00000-000,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М00000-000,0
      7 Бохум00000-000,0
      8 Вердер00000-000,0
      9 Вольфсбург00000-000,0
      10 Герта00000-000,0
      11 Кёльн00000-000,0
      12 Майнц00000-000,0
      13 РБ Лейпциг00000-000,0
      14 Унион00000-000,0
      15 Фрайбург00000-000,0
      16 Хоффенхайм00000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Шальке-0400000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Штутгарт00000-000,0

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