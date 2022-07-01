Аугсбург - Фрайбург 06 Августа прямая трансляция
06 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Фрайбург, которое состоится 06 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Фрайбург
Фрайбург
История личных встреч
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 2
|26.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|3 : 0
|21.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 0
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 1
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|23.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|5 : 1
|30.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|4 : 1
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 0
|16.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Лига чемпионов
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Унион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0