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Страсбург - Монако 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Страсбург
Монако

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монако, которое состоится 06 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Страсбург
      Страсбург
      Монако
      Монако
      Главные тренеры
      ФранцияЖюльен Стефан
      БельгияФилипп Клеман
      История личных встреч
      13.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 28 Страсбург1 : 0Монако
      28.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 15 Монако1 : 1Страсбург
      03.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 28 Страсбург1 : 0Монако
      27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Монако3 : 2Страсбург
      25.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако1 : 3Страсбург
      01.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Страсбург2 : 2Монако
      19.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако1 : 5Страсбург
      20.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Страсбург2 : 1Монако
      09.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 29 Страсбург1 : 3Монако
      16.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 6 Монако3 : 0Страсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Анже00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Аяччо00000-000,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Брест00000-000,0
      4
      Лига Европы
      		Клермон00000-000,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ланс00000-000,0
      6 Лилль00000-000,0
      7 Лион00000-000,0
      8 Лорьян00000-000,0
      9 Марсель00000-000,0
      10 Монако00000-000,0
      11 Монпелье00000-000,0
      12 Нант00000-000,0
      13 Ницца00000-000,0
      14 Осер00000-000,0
      15 ПСЖ00000-000,0
      16 Реймс00000-000,0
      17 Ренн00000-000,0
      18 Страсбург00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Труа00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Тулуза00000-000,0

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