Страсбург - Монако 06 Августа прямая трансляция
06 Августа 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монако, которое состоится 06 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монако
Монако
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Филипп Клеман
История личных встреч
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|3 : 2
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 3
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 2
|19.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 5
|20.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 1
|09.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 3
|16.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Лига чемпионов
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига Европы
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|18
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0