Фортуна - Аякс 06 Августа прямая трансляция
06 Августа 2022 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Аякс, которое состоится 06 Августа 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Сьорс Ульте
|Альфред Шрёдер
История личных встреч
|22.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|5 : 0
|21.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|0 : 5
|24.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|1 : 2
|31.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|5 : 2
|25.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|5 : 0
|10.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|4 : 0
|29.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Валвейк
|0
|0
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Волендам
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|0
|0
|8
|Камбюр
|0
|0
|9
|НЕК Неймеген
|0
|0
|10
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|11
|Спарта
|0
|0
|12
|Твенте
|0
|0
|13
|Утрехт
|0
|0
|14
|Фейеноорд
|0
|0
|15
|Фортуна
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Эммен
|0
|0