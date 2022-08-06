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Фортуна - Аякс 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2022 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
Фортуна
Аякс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Аякс, которое состоится 06 Августа 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фортуна
      Ситтард-Гелен
      Аякс
      Амстердам
      Главные тренеры
      НидерландыСьорс Ульте
      НидерландыАльфред Шрёдер
      История личных встреч
      22.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Аякс5 : 0Фортуна
      21.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Фортуна0 : 5Аякс
      24.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Фортуна1 : 2Аякс
      31.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Аякс5 : 2Фортуна
      25.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Аякс5 : 0Фортуна
      10.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Аякс4 : 0Фортуна
      29.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Фортуна0 : 2Аякс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		АЗ Алкмар0 0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс0 0
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Валвейк0 0
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс0 0
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Волендам0 0
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Гоу Эхед Иглс0 0
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Гронинген0 0
      8 Камбюр0 0
      9 НЕК Неймеген0 0
      10 ПСВ Эйндховен0 0
      11 Спарта0 0
      12 Твенте0 0
      13 Утрехт0 0
      14 Фейеноорд0 0
      15 Фортуна0 0
      16
      Стыковая зона
      		Херенвен0 0
      17
      Зона вылета
      		Эксельсиор0 0
      18
      Зона вылета
      		Эммен0 0

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