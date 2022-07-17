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Торпедо - Химки 07 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
07 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 4-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Торпедо МХимки

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Химки, которое состоится 07 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо М
      Москва
      Химки
      Химки
      Главные тренеры
      РоссияАлександр Генрихович Бородюк
      РоссияСергей Николаевич Юран
      История личных встреч
      05.03.2020 Кубок России 1/4 финала Химки5 : 1Торпедо М
      08.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 12 Торпедо М1 : 0Химки
      20.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 33 Торпедо М0 : 0Химки
      22.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 17 Химки2 : 4Торпедо М
      25.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 30 Торпедо М3 : 1Химки
      17.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 10 Химки2 : 2Торпедо М
      01.07.2010 Кубок России 1/32 финала Торпедо М1 : 1 4 : 2Химки
      27.06.2007 Кубок России 1/16 финала Торпедо М1 : 2Химки
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит32109-1777,8
      2 Спартак М32109-3777,8
      3 ЦСКА32107-2777,8
      4 Сочи32015-5666,7
      5 Динамо М31208-4555,6
      6 Ростов31204-3555,6
      7 Химки31114-2444,4
      8 Ахмат31114-4444,4
      9 Краснодар31116-7444,4
      10 Крылья Советов31115-6444,4
      11 Оренбург31026-8333,3
      12 Факел30216-7222,2
      13 Пари Нижний Новгород30213-6222,2
      14 Локомотив М30213-8222,2
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М30122-8111,1
      16
      Зона вылета
      		Урал30031-800,0

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