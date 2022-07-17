Крылья Советов - Динамо М 07 Августа прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
07 Августа 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 4-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 07 Августа 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Славиша Йоканович
История личных встреч
|06.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|5 : 2
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 1
|08.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|2 : 0
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|2 : 0
|30.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 0
|06.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 0
|17.04.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 1
|29.10.2015
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|27.09.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|77,8
|2
|Спартак М
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|77,8
|3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|77,8
|4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|66,7
|5
|Динамо М
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|55,6
|6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|55,6
|7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|44,4
|8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|44,4
|10
|Крылья Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|44,4
|11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|33,3
|12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|22,2
|13
|Пари Нижний Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|22,2
|14
|Локомотив М
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|22,2
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|11,1
| 16
Зона вылета
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|0,0