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Ростов - Оренбург 07 Августа прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
07 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 4-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Ростов
Оренбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Оренбург, которое состоится 07 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Оренбург
      Оренбург
      Главные тренеры
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      ЧехияМарцел Личка
      История личных встреч
      12.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Оренбург0 : 0Ростов
      13.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ростов2 : 1Оренбург
      20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Оренбург3 : 0Ростов
      06.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ростов0 : 1Оренбург
      21.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Оренбург2 : 0Ростов
      30.07.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ростов1 : 0Оренбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит32109-1777,8
      2 Спартак М32109-3777,8
      3 ЦСКА32107-2777,8
      4 Сочи32015-5666,7
      5 Динамо М31208-4555,6
      6 Ростов31204-3555,6
      7 Химки31114-2444,4
      8 Ахмат31114-4444,4
      9 Краснодар31116-7444,4
      10 Крылья Советов31115-6444,4
      11 Оренбург31026-8333,3
      12 Факел30216-7222,2
      13 Пари Нижний Новгород30213-6222,2
      14 Локомотив М30213-8222,2
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М30122-8111,1
      16
      Зона вылета
      		Урал30031-800,0

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