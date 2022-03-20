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Лестер - Брентфорд 07 Августа прямая трансляция

07 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Лестер Сити
Брентфорд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Брентфорд, которое состоится 07 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лестер Сити
      Лестер
      Брентфорд
      Лондон
      Главные тренеры
      Северная ИрландияБрендан Роджерс
      ДанияТомас Франк
      История личных встреч
      20.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 30 Лестер Сити2 : 1Брентфорд
      24.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Брентфорд1 : 2Лестер Сити
      24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Брентфорд1 : 3Лестер Сити
      25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Брентфорд0 : 1Лестер Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал11002-03100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Астон Вилла00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Борнмут00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Брентфорд00000-000,0
      6
      Лига Европы
      		Вест Хэм Юнайтед00000-000,0
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вулверхэмптон00000-000,0
      8 Лестер Сити00000-000,0
      9 Ливерпуль00000-000,0
      10 Лидс Юнайтед00000-000,0
      11 Манчестер Сити00000-000,0
      12 Манчестер Юнайтед00000-000,0
      13 Ноттингем Форест00000-000,0
      14 Ньюкасл Юнайтед00000-000,0
      15 Саутгемптон00000-000,0
      16 Тоттенхэм Хотспур00000-000,0
      17 Фулхэм00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Челси00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Эвертон00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Кристал Пэлас10010-200,0

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