Манчестер Юнайтед - Брайтон 07 Августа прямая трансляция
07 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 07 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Грэм Поттер
История личных встреч
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|4 : 0
|15.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 0
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
|30.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 3
|26.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 3
|30.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 3
|10.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 1
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 1
|19.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|3 : 2
|04.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Лига чемпионов
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 6
Лига Европы
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Лестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0