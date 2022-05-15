Вест Хэм - Манчестер Сити 07 Августа прямая трансляция
07 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 07 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 2
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 1
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 1
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
|19.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 0
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 5
|17.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|1/2 финала
|4 : 1
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 0
|24.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Лига чемпионов
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 6
Лига Европы
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Лестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0