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Вест Хэм - Манчестер Сити 07 Августа прямая трансляция

07 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 07 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вест Хэм Юнайтед
      Лондон
      Манчестер Сити
      Манчестер
      Главные тренеры
      ШотландияДэвид Мойес
      ИспанияХосеп Гвардиола
      История личных встреч
      15.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 37 Вест Хэм Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
      28.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 13 Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
      27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед0 : 0 5 : 3Манчестер Сити
      27.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
      24.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
      19.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Манчестер Сити2 : 0Вест Хэм Юнайтед
      10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Вест Хэм Юнайтед0 : 5Манчестер Сити
      17.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи 1/2 финала Манчестер Сити4 : 1Вест Хэм Юнайтед
      27.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Манчестер Сити1 : 0Вест Хэм Юнайтед
      24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Хэм Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал11002-03100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Астон Вилла00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Борнмут00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Брентфорд00000-000,0
      6
      Лига Европы
      		Вест Хэм Юнайтед00000-000,0
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вулверхэмптон00000-000,0
      8 Лестер Сити00000-000,0
      9 Ливерпуль00000-000,0
      10 Лидс Юнайтед00000-000,0
      11 Манчестер Сити00000-000,0
      12 Манчестер Юнайтед00000-000,0
      13 Ноттингем Форест00000-000,0
      14 Ньюкасл Юнайтед00000-000,0
      15 Саутгемптон00000-000,0
      16 Тоттенхэм Хотспур00000-000,0
      17 Фулхэм00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Челси00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Эвертон00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Кристал Пэлас10010-200,0

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