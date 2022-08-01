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Штутгарт - РБ Лейпциг 07 Августа прямая трансляция

07 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Штутгарт
РБ Лейпциг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - РБ Лейпциг, которое состоится 07 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Штутгарт
      Штутгарт
      РБ Лейпциг
      Лейпциг
      Главные тренеры
      СШАПеллегрино Матараццо
      ГерманияДоменико Тедеско
      История личных встреч
      15.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 19 Штутгарт0 : 2РБ Лейпциг
      20.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 2 РБ Лейпциг4 : 0Штутгарт
      25.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 РБ Лейпциг2 : 0Штутгарт
      02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Штутгарт0 : 1РБ Лейпциг
      16.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Штутгарт1 : 3РБ Лейпциг
      26.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 РБ Лейпциг2 : 0Штутгарт
      11.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 26 Штутгарт0 : 0РБ Лейпциг
      21.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 9 РБ Лейпциг1 : 0Штутгарт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария11006-13100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Аугсбург00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Байер00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Боруссия М00000-000,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бохум00000-000,0
      7 Вердер00000-000,0
      8 Вольфсбург00000-000,0
      9 Герта00000-000,0
      10 Кёльн00000-000,0
      11 Майнц00000-000,0
      12 РБ Лейпциг00000-000,0
      13 Унион00000-000,0
      14 Фрайбург00000-000,0
      15 Хоффенхайм00000-000,0
      16 Шальке-0400000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Штутгарт00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Айнтрахт Ф10011-600,0

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