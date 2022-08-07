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Кёльн - Шальке 07 Августа прямая трансляция

07 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Кёльн
Шальке-04

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Шальке-04, которое состоится 07 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кёльн
      Кёльн
      Шальке-04
      Гельзенкирхен
      Главные тренеры
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      ГерманияФранк Крамер
      История личных встреч
      22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Кёльн1 : 0Шальке-04
      20.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Шальке-041 : 2Кёльн
      29.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Кёльн3 : 0Шальке-04
      05.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Шальке-041 : 1Кёльн
      31.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Кёльн1 : 1 5 : 6Шальке-04
      22.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Кёльн2 : 2Шальке-04
      19.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Шальке-041 : 0Кёльн
      02.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Шальке-042 : 2Кёльн
      19.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 21 Кёльн1 : 1Шальке-04
      21.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 4 Шальке-041 : 3Кёльн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария11006-13100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Аугсбург00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Байер00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Боруссия М00000-000,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бохум00000-000,0
      7 Вердер00000-000,0
      8 Вольфсбург00000-000,0
      9 Герта00000-000,0
      10 Кёльн00000-000,0
      11 Майнц00000-000,0
      12 РБ Лейпциг00000-000,0
      13 Унион00000-000,0
      14 Фрайбург00000-000,0
      15 Хоффенхайм00000-000,0
      16 Шальке-0400000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Штутгарт00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Айнтрахт Ф10011-600,0

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