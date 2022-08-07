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Ланс - Брест 07 Августа прямая трансляция

07 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Ланс
Брест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Брест, которое состоится 07 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ланс
      Ланс
      Брест
      Брест
      Главные тренеры
      ФранцияФранк Эз
      АрменияМишель Дер Закарян
      История личных встреч
      05.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 27 Ланс0 : 1Брест
      21.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 14 Брест4 : 0Ланс
      18.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 Брест1 : 1Ланс
      23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Ланс2 : 1Брест
      27.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 35 Брест2 : 0Ланс
      04.12.2018 Франция - Лига 2 Тур 17 Ланс2 : 1Брест
      19.01.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 22 Брест1 : 1Ланс
      19.08.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 4 Ланс2 : 4Брест
      01.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 31 Ланс0 : 2Брест
      31.10.2016 Франция - Лига 2 Тур 13 Брест1 : 2Ланс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Лион11002-13100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Анже00000-000,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Брест00000-000,0
      4
      Лига Европы
      		Клермон00000-000,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ланс00000-000,0
      6 Лилль00000-000,0
      7 Лорьян00000-000,0
      8 Марсель00000-000,0
      9 Монако00000-000,0
      10 Монпелье00000-000,0
      11 Нант00000-000,0
      12 Ницца00000-000,0
      13 Осер00000-000,0
      14 ПСЖ00000-000,0
      15 Реймс00000-000,0
      16 Ренн00000-000,0
      17 Страсбург00000-000,0
      18 Труа00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Тулуза00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Аяччо10011-200,0

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