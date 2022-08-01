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Монпелье - Труа 07 Августа прямая трансляция

07 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Монпелье
Труа

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Труа, которое состоится 07 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Монпелье
      Монпелье
      Труа
      Труа
      Главные тренеры
      ФранцияОливье Далль'Оглио
      ФранцияБрюно Ирл
      История личных встреч
      19.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 20 Монпелье0 : 1Труа
      19.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 6 Труа1 : 1Монпелье
      12.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 37 Монпелье1 : 1Труа
      16.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 6 Труа0 : 1Монпелье
      24.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 35 Монпелье4 : 1Труа
      29.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 4 Труа0 : 0Монпелье
      16.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 29 Монпелье1 : 1Труа
      03.11.2012 Франция - Лига 1 Тур 11 Труа1 : 1Монпелье
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Лион11002-13100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Анже00000-000,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Брест00000-000,0
      4
      Лига Европы
      		Клермон00000-000,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ланс00000-000,0
      6 Лилль00000-000,0
      7 Лорьян00000-000,0
      8 Марсель00000-000,0
      9 Монако00000-000,0
      10 Монпелье00000-000,0
      11 Нант00000-000,0
      12 Ницца00000-000,0
      13 Осер00000-000,0
      14 ПСЖ00000-000,0
      15 Реймс00000-000,0
      16 Ренн00000-000,0
      17 Страсбург00000-000,0
      18 Труа00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Тулуза00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Аяччо10011-200,0

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