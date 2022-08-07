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Барселона - УНАМ Пумас 07 Августа прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
07 Августа 2022 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Барселона
УНАМ Пумас

    0'
    45'
    90'
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      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - УНАМ Пумас, которое состоится 07 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Барселона
      Барселона, Испания
      УНАМ Пумас
      Мехико, Мексика
      Главные тренеры
      ИспанияХавьер Эрнандес
      АргентинаАндрес Лильини

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