Брага - Спортинг 07 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
07 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Спортинг, которое состоится 07 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Спортинг
Лиссабон
История личных встреч
|22.01.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|1 : 2
|31.07.2021
|Суперкубок Португалии
|Финал
|2 : 1
|25.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|0 : 1
|23.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|02.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 0
|02.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 0
|21.01.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|18.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|2 : 1
|17.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|100,0
|2
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|3
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|Эшторил
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Визела
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Спортинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Каза Пия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Фамаликан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|18
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|0,0