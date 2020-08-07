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Брага - Спортинг 07 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
07 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Брага
Спортинг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Спортинг, которое состоится 07 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брага
      Брага
      Спортинг
      Лиссабон
      История личных встреч
      22.01.2022 Португалия - Примейра Тур 19 Спортинг1 : 2Брага
      14.08.2021 Португалия - Примейра Тур 2 Брага1 : 2Спортинг
      31.07.2021 Суперкубок Португалии Финал Спортинг2 : 1Брага
      25.04.2021 Португалия - Примейра Тур 29 Брага0 : 1Спортинг
      23.01.2021 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг1 : 0Брага
      02.01.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Спортинг2 : 0Брага
      02.02.2020 Португалия - Примейра Тур 19 Брага1 : 0Спортинг
      21.01.2020 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага2 : 1Спортинг
      18.08.2019 Португалия - Примейра Тур 2 Спортинг2 : 1Брага
      17.02.2019 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг3 : 0Брага
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика11004-03100,0
      2 Боавишта00000-000,0
      3 Витория Гимарайнш00000-000,0
      4 Эшторил00000-000,0
      5 Жил Висенте00000-000,0
      6 Портимоненсе00000-000,0
      7 Риу Аве00000-000,0
      8 Санта-Клара00000-000,0
      9 Визела00000-000,0
      10 Шавиш00000-000,0
      11 Порту00000-000,0
      12 Спортинг00000-000,0
      13 Маритиму00000-000,0
      14 Брага00000-000,0
      15 Пасуш де Феррейра00000-000,0
      16 Каза Пия00000-000,0
      17 Фамаликан00000-000,0
      18 Арока10010-400,0

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