08:19 ()
Свернуть список

Витесс - Фейеноорд 07 Августа прямая трансляция

07 Августа 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
Витесс
Фейеноорд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - Фейеноорд, которое состоится 07 Августа 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витесс
      Арнем
      Фейеноорд
      Роттердам
      Главные тренеры
      ГерманияТомас Леч
      НидерландыАрне Слот
      История личных встреч
      15.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Фейеноорд0 : 1Витесс
      03.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Витесс2 : 1Фейеноорд
      25.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Фейеноорд0 : 0Витесс
      20.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Витесс1 : 0Фейеноорд
      08.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Витесс0 : 0Фейеноорд
      10.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Витесс1 : 1Фейеноорд
      30.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Фейеноорд2 : 1Витесс
      11.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Витесс3 : 1Фейеноорд
      02.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Фейеноорд1 : 0Витесс
      05.08.2017 Суперкубок Нидерландов Финал Фейеноорд1 : 1 4 : 2Витесс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Спарта1 1
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Херенвен1 1
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар0 0
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс0 0
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Валвейк0 0
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс0 0
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Волендам0 0
      8 Гоу Эхед Иглс0 0
      9 Гронинген0 0
      10 Камбюр0 0
      11 НЕК Неймеген0 0
      12 ПСВ Эйндховен0 0
      13 Твенте0 0
      14 Утрехт0 0
      15 Фейеноорд0 0
      16
      Стыковая зона
      		Фортуна0 0
      17
      Зона вылета
      		Эксельсиор0 0
      18
      Зона вылета
      		Эммен0 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close