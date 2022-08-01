Витесс - Фейеноорд 07 Августа прямая трансляция
07 Августа 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - Фейеноорд, которое состоится 07 Августа 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витесс
Арнем
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
|Томас Леч
|Арне Слот
История личных встреч
|15.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|0 : 1
|03.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|2 : 1
|25.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|0 : 0
|20.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|1 : 0
|08.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|0 : 0
|10.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|1 : 1
|30.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|2 : 1
|11.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|3 : 1
|02.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|1 : 0
|05.08.2017
|Суперкубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Спарта
|1
|1
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Херенвен
|1
|1
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Валвейк
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Волендам
|0
|0
|8
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|9
|Гронинген
|0
|0
|10
|Камбюр
|0
|0
|11
|НЕК Неймеген
|0
|0
|12
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|13
|Твенте
|0
|0
|14
|Утрехт
|0
|0
|15
|Фейеноорд
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Эммен
|0
|0