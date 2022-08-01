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Ковентри - Ротерхэм 07 Августа прямая трансляция

07 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
Ковентри Сити
Ротерхэм Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 07 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ковентри Сити
      Ковентри
      Ротерхэм Юнайтед
      Ротерхэм
      Главные тренеры
      АнглияМарк Робинс
      АнглияПол Уорн
      История личных встреч
      15.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Ротерхэм Юнайтед0 : 1Ковентри Сити
      05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Ковентри Сити3 : 1Ротерхэм Юнайтед
      25.02.2020 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 26 Ковентри Сити1 : 1Ротерхэм Юнайтед
      05.10.2019 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 12 Ротерхэм Юнайтед4 : 0Ковентри Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Бирмингем Сити2 4
      2
      Повышение
      		Миллуолл1 3
      3
      Плей-офф за повышение
      		Халл Сити1 3
      4
      Плей-офф за повышение
      		Бёрнли1 3
      5
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс1 3
      6
      Плей-офф за повышение
      		Блэкпул1 3
      7 Кардифф Сити1 3
      8 Уотфорд1 3
      9 Вест Бромвич Альбион1 1
      10 Ковентри Сити1 1
      11 Суонси Сити1 1
      12 Мидлсбро1 1
      13 Ротерхэм Юнайтед1 1
      14 Сандерленд1 1
      15 Престон Норт Энд1 1
      16 Уиган Атлетик1 1
      17 Лутон Таун1 1
      18 Бристоль Сити1 0
      19 Куинз Парк Рейнджерс1 0
      20 Норвич Сити1 0
      21 Рединг1 0
      22
      Зона вылета
      		Шеффилд Юнайтед1 0
      23
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун2 0
      24
      Зона вылета
      		Сток Сити1 0

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