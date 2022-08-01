Ковентри - Ротерхэм 07 Августа прямая трансляция
07 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 07 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Пол Уорн
История личных встреч
|15.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|0 : 1
|05.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|3 : 1
|25.02.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 26
|1 : 1
|05.10.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 12
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Бирмингем Сити
|2
|4
| 2
Повышение
|Миллуолл
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Бёрнли
|1
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|1
|3
| 6
Плей-офф за повышение
|Блэкпул
|1
|3
|7
|Кардифф Сити
|1
|3
|8
|Уотфорд
|1
|3
|9
|Вест Бромвич Альбион
|1
|1
|10
|Ковентри Сити
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Мидлсбро
|1
|1
|13
|Ротерхэм Юнайтед
|1
|1
|14
|Сандерленд
|1
|1
|15
|Престон Норт Энд
|1
|1
|16
|Уиган Атлетик
|1
|1
|17
|Лутон Таун
|1
|1
|18
|Бристоль Сити
|1
|0
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0
|20
|Норвич Сити
|1
|0
|21
|Рединг
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|1
|0