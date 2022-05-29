БАТЭ - Славия-Мозырь 07 Августа прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
07 Августа 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Славия-Мозырь, которое состоится 07 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Славия-Мозырь
Мозырь
Главные тренеры
|Александр Сергеевич Михайлов
|Михаил Алексеевич Мартинович
История личных встреч
|20.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|0 : 3
|16.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|3 : 1
|08.08.2021
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|29.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|3 : 0
|11.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|1 : 1
|29.04.2020
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 0
|08.04.2020
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|1 : 0
|28.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|2 : 1
|25.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|4 : 0
|20.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|15
|9
|4
|2
|29-10
|31
|68,9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|15
|8
|5
|2
|27-10
|29
|64,4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|15
|8
|4
|3
|23-16
|28
|62,2
|4
|Шахтёр С
|14
|8
|3
|3
|18-9
|27
|64,3
|5
|Минск
|15
|8
|2
|5
|27-22
|26
|57,8
|6
|Динамо Мн
|13
|7
|4
|2
|20-13
|25
|64,1
|7
|Славия-Мозырь
|14
|7
|2
|5
|25-21
|23
|54,8
|8
|Гомель
|15
|6
|4
|5
|18-17
|22
|48,9
|9
|Торпедо-БелАЗ
|15
|6
|2
|7
|15-17
|20
|44,4
|10
|Неман
|14
|4
|7
|3
|19-19
|19
|45,2
|11
|Слуцк
|15
|4
|6
|5
|17-23
|18
|40,0
|12
|Белшина
|15
|4
|5
|6
|18-22
|17
|37,8
|13
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|11-20
|13
|28,9
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|16
|2
|5
|9
|13-26
|11
|22,9
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|15
|1
|4
|10
|9-25
|7
|15,6
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|15
|1
|3
|11
|13-32
|6
|13,3