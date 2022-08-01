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Вест Бромвич Альбион - Уотфорд 08 Августа прямая трансляция

08 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
Вест Бромвич Альбион
Уотфорд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Уотфорд, которое состоится 08 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вест Бромвич Альбион
      Вест Бромвич
      Уотфорд
      Уотфорд
      Главные тренеры
      АнглияСтив Брюс
      УэльсРоб Эдвардс
      История личных встреч
      03.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Уотфорд1 : 0Вест Бромвич Альбион
      30.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вест Бромвич Альбион2 : 2Уотфорд
      04.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 31 Уотфорд2 : 0Вест Бромвич Альбион
      03.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 14 Вест Бромвич Альбион3 : 1Уотфорд
      16.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 34 Вест Бромвич Альбион0 : 1Уотфорд
      15.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 2 Уотфорд0 : 0Вест Бромвич Альбион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Блэкберн Роверс2 6
      2
      Повышение
      		Сандерленд2 4
      3
      Плей-офф за повышение
      		Бёрнли2 4
      4
      Плей-офф за повышение
      		Бирмингем Сити2 4
      5
      Плей-офф за повышение
      		Халл Сити2 4
      6
      Плей-офф за повышение
      		Шеффилд Юнайтед2 3
      7 Уотфорд1 3
      8 Куинз Парк Рейнджерс2 3
      9 Миллуолл2 3
      10 Рединг2 3
      11 Кардифф Сити2 3
      12 Сток Сити2 3
      13 Блэкпул2 3
      14 Лутон Таун2 2
      15 Уиган Атлетик2 2
      16 Престон Норт Энд2 2
      17 Вест Бромвич Альбион1 1
      18 Ковентри Сити1 1
      19 Ротерхэм Юнайтед1 1
      20 Мидлсбро2 1
      21 Норвич Сити2 1
      22
      Зона вылета
      		Суонси Сити2 1
      23
      Зона вылета
      		Бристоль Сити2 0
      24
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун2 0

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