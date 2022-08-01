Вест Бромвич Альбион - Уотфорд 08 Августа прямая трансляция
08 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Уотфорд, которое состоится 08 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Стив Брюс
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|03.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 0
|30.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 2
|04.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 0
|03.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|3 : 1
|16.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 1
|15.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Блэкберн Роверс
|2
|6
| 2
Повышение
|Сандерленд
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Бёрнли
|2
|4
| 4
Плей-офф за повышение
|Бирмингем Сити
|2
|4
| 5
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|2
|4
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|2
|3
|7
|Уотфорд
|1
|3
|8
|Куинз Парк Рейнджерс
|2
|3
|9
|Миллуолл
|2
|3
|10
|Рединг
|2
|3
|11
|Кардифф Сити
|2
|3
|12
|Сток Сити
|2
|3
|13
|Блэкпул
|2
|3
|14
|Лутон Таун
|2
|2
|15
|Уиган Атлетик
|2
|2
|16
|Престон Норт Энд
|2
|2
|17
|Вест Бромвич Альбион
|1
|1
|18
|Ковентри Сити
|1
|1
|19
|Ротерхэм Юнайтед
|1
|1
|20
|Мидлсбро
|2
|1
|21
|Норвич Сити
|2
|1
| 22
Зона вылета
|Суонси Сити
|2
|1
| 23
Зона вылета
|Бристоль Сити
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|2
|0