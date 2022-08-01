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Ньюэллс Олд Бойз - Колон 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Марсело Альберто Бьельса (Росарио, Аргентина), вместимость: 42000
08 Августа 2022 года в 02:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 12-й тур
Главный судья: Пабло Эчаваррия (Аргентина)
Ньюэллс Олд Бойз
Колон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюэллс Олд Бойз - Колон, которое состоится 08 Августа 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Марсело Альберто Бьельса (Росарио, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ньюэллс Олд Бойз
      Росарио
      Колон
      Санта-Фе
      Главные тренеры
      АргентинаХавьер Эстебан Сангинетти
      История личных встреч
      04.09.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 10 Колон1 : 1Ньюэллс Олд Бойз
      23.02.2020 Аргентина - Примера Тур 21 Ньюэллс Олд Бойз4 : 0Колон
      09.10.2018 Аргентина - Примера Тур 8 Колон1 : 0Ньюэллс Олд Бойз
      10.02.2018 Аргентина - Примера Тур 15 Ньюэллс Олд Бойз0 : 1Колон
      26.11.2016 Аргентина - Примера Тур 11 Колон1 : 2Ньюэллс Олд Бойз
      30.08.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 22 Ньюэллс Олд Бойз0 : 1Колон
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Атлетико Тукуман12 25
      2 Химнасия и Эсгрима12 24
      3 Унион11 21
      4 Расинг А12 20
      5 Аргентинос Хуниорс12 20
      6 Уракан12 20
      7 Патронато12 18
      8 Годой-Крус12 18
      9 Платенсе12 18
      10 Бока Хуниорс12 18
      11 Атлетико Сармьенто12 17
      12 Сан-Лоренсо11 16
      13 Ньюэллс Олд Бойз11 16
      14 Арсенал Саранди12 16
      15 Ривер Плейт11 15
      16 Банфилд12 15
      17 Дефенса и Хустисия11 14
      18 Барракас Сентраль12 14
      19 Росарио Сентраль11 14
      20 Тигре11 13
      21 Колон11 13
      22 Тальерес11 12
      23 Эстудиантес11 12
      24 Индепендьенте11 11
      25 Сентраль Кордова11 11
      26 Велес Сарсфилд12 9
      27 Альдосиви12 8
      28 Ланус12 6

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