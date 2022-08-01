Сентраль Кордова - Дефенса и Хустисия 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Альфредо Террера (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина), вместимость: 15000
08 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 12-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сентраль Кордова - Дефенса и Хустисия, которое состоится 08 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Альфредо Террера (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сентраль Кордова
Сантьяго-дель-Эстеро
Дефенса и Хустисия
Флоренсио Варела
Главные тренеры
|Серхио Габриэль Рондина
|Адриан Гильермо Адровер
История личных встреч
|04.09.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 10
|1 : 1
|29.11.2020
|Аргентина - Примера
|Группа 2. Тур 5
|2 : 3
|10.11.2020
|Аргентина - Примера
|Группа 2. Тур 2
|2 : 2
|14.09.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 6
|1 : 2
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Атлетико Тукуман
|12
|25
|2
|Химнасия и Эсгрима
|12
|24
|3
|Унион
|11
|21
|4
|Расинг А
|12
|20
|5
|Аргентинос Хуниорс
|12
|20
|6
|Уракан
|12
|20
|7
|Патронато
|12
|18
|8
|Годой-Крус
|12
|18
|9
|Платенсе
|12
|18
|10
|Бока Хуниорс
|12
|18
|11
|Атлетико Сармьенто
|12
|17
|12
|Сан-Лоренсо
|11
|16
|13
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|16
|14
|Арсенал Саранди
|12
|16
|15
|Ривер Плейт
|11
|15
|16
|Банфилд
|12
|15
|17
|Дефенса и Хустисия
|11
|14
|18
|Барракас Сентраль
|12
|14
|19
|Росарио Сентраль
|11
|14
|20
|Тигре
|11
|13
|21
|Колон
|11
|13
|22
|Тальерес
|11
|12
|23
|Эстудиантес
|11
|12
|24
|Индепендьенте
|11
|11
|25
|Сентраль Кордова
|11
|11
|26
|Велес Сарсфилд
|12
|9
|27
|Альдосиви
|12
|8
|28
|Ланус
|12
|6