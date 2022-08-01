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Сентраль Кордова - Дефенса и Хустисия 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Альфредо Террера (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина), вместимость: 15000
08 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 12-й тур
Сентраль Кордова
Дефенса и Хустисия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сентраль Кордова - Дефенса и Хустисия, которое состоится 08 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Альфредо Террера (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сентраль Кордова
      Сантьяго-дель-Эстеро
      Дефенса и Хустисия
      Флоренсио Варела
      Главные тренеры
      АргентинаСерхио Габриэль Рондина
      АргентинаАдриан Гильермо Адровер
      История личных встреч
      04.09.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 10 Дефенса и Хустисия1 : 1Сентраль Кордова
      29.11.2020 Аргентина - Примера Группа 2. Тур 5 Дефенса и Хустисия2 : 3Сентраль Кордова
      10.11.2020 Аргентина - Примера Группа 2. Тур 2 Сентраль Кордова2 : 2Дефенса и Хустисия
      14.09.2019 Аргентина - Примера Тур 6 Сентраль Кордова1 : 2Дефенса и Хустисия
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Атлетико Тукуман12 25
      2 Химнасия и Эсгрима12 24
      3 Унион11 21
      4 Расинг А12 20
      5 Аргентинос Хуниорс12 20
      6 Уракан12 20
      7 Патронато12 18
      8 Годой-Крус12 18
      9 Платенсе12 18
      10 Бока Хуниорс12 18
      11 Атлетико Сармьенто12 17
      12 Сан-Лоренсо11 16
      13 Ньюэллс Олд Бойз11 16
      14 Арсенал Саранди12 16
      15 Ривер Плейт11 15
      16 Банфилд12 15
      17 Дефенса и Хустисия11 14
      18 Барракас Сентраль12 14
      19 Росарио Сентраль11 14
      20 Тигре11 13
      21 Колон11 13
      22 Тальерес11 12
      23 Эстудиантес11 12
      24 Индепендьенте11 11
      25 Сентраль Кордова11 11
      26 Велес Сарсфилд12 9
      27 Альдосиви12 8
      28 Ланус12 6

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