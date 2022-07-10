Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
08 Августа 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 21-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 08 Августа 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Главные тренеры
|Антонио Матихевич Рикардо Мохамед
|Алекси Стивал Кука
|Луис Фелипе Сколари
История личных встреч
|18.04.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 2
|0 : 1
|16.11.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 33
|0 : 1
|01.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 14
|2 : 0
|12.12.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 25
|0 : 1
|19.11.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 6
|0 : 2
|24.11.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 34
|0 : 1
|18.08.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 15
|1 : 0
|11.09.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 24
|3 : 1
|13.05.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 5
|1 : 2
|02.10.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 26
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|20
|12
|6
|2
|33-14
|42
|70,0
|2
|Коринтианс
|21
|11
|6
|4
|26-20
|39
|61,9
|3
|Фламенго
|21
|11
|3
|7
|32-19
|36
|57,1
|4
|Флуминенсе
|20
|10
|5
|5
|31-22
|35
|58,3
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|10
|4
|6
|25-20
|34
|56,7
|6
|Интернасьонал
|20
|8
|9
|3
|30-20
|33
|55,0
|7
|Атлетико Минейро
|20
|8
|8
|4
|27-23
|32
|53,3
|8
|Ред Булл Брагантино
|21
|8
|6
|7
|32-25
|30
|47,6
|9
|Америка Минейро
|21
|8
|3
|10
|17-23
|27
|42,9
|10
|Сантос
|20
|6
|9
|5
|24-18
|27
|45,0
|11
|Сан-Паулу
|21
|5
|11
|5
|28-27
|26
|41,3
|12
|Ботафого
|21
|7
|4
|10
|20-26
|25
|39,7
|13
|Гояс
|20
|6
|7
|7
|22-25
|25
|41,7
|14
|Сеара
|21
|5
|10
|6
|22-22
|25
|39,7
|15
|Коритиба
|20
|6
|4
|10
|22-31
|22
|36,7
|16
|Аваи
|21
|6
|4
|11
|22-34
|22
|34,9
| 17
Зона вылета
|Куяба
|20
|5
|5
|10
|14-21
|20
|33,3
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|21
|5
|5
|11
|21-33
|20
|31,7
| 19
Зона вылета
|Форталеза
|20
|4
|6
|10
|16-23
|18
|30,0
| 20
Зона вылета
|Жувентуде
|21
|3
|7
|11
|16-34
|16
|25,4