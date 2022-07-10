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Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
08 Августа 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 21-й тур
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 08 Августа 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико Минейро
      Белу-Оризонти
      Атлетико Паранаэнсе
      Куритиба
      Главные тренеры
      АргентинаАнтонио Матихевич Рикардо Мохамед
      БразилияАлекси Стивал Кука
      БразилияЛуис Фелипе Сколари
      История личных встреч
      18.04.2022 Бразилия - Серия А Тур 2 Атлетико Паранаэнсе0 : 1Атлетико Минейро
      16.11.2021 Бразилия - Серия А Тур 33 Атлетико Паранаэнсе0 : 1Атлетико Минейро
      01.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 14 Атлетико Минейро2 : 0Атлетико Паранаэнсе
      12.12.2020 Бразилия - Серия А Тур 25 Атлетико Паранаэнсе0 : 1Атлетико Минейро
      19.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 6 Атлетико Минейро0 : 2Атлетико Паранаэнсе
      24.11.2019 Бразилия - Серия А Тур 34 Атлетико Минейро0 : 1Атлетико Паранаэнсе
      18.08.2019 Бразилия - Серия А Тур 15 Атлетико Паранаэнсе1 : 0Атлетико Минейро
      11.09.2018 Бразилия - Серия А Тур 24 Атлетико Минейро3 : 1Атлетико Паранаэнсе
      13.05.2018 Бразилия - Серия А Тур 5 Атлетико Паранаэнсе1 : 2Атлетико Минейро
      02.10.2017 Бразилия - Серия А Тур 26 Атлетико Паранаэнсе0 : 2Атлетико Минейро
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас20126233-144270,0
      2 Коринтианс21116426-203961,9
      3 Фламенго21113732-193657,1
      4 Флуминенсе20105531-223558,3
      5 Атлетико Паранаэнсе20104625-203456,7
      6 Интернасьонал2089330-203355,0
      7 Атлетико Минейро2088427-233253,3
      8 Ред Булл Брагантино2186732-253047,6
      9 Америка Минейро21831017-232742,9
      10 Сантос2069524-182745,0
      11 Сан-Паулу21511528-272641,3
      12 Ботафого21741020-262539,7
      13 Гояс2067722-252541,7
      14 Сеара21510622-222539,7
      15 Коритиба20641022-312236,7
      16 Аваи21641122-342234,9
      17
      Зона вылета
      		Куяба20551014-212033,3
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе21551121-332031,7
      19
      Зона вылета
      		Форталеза20461016-231830,0
      20
      Зона вылета
      		Жувентуде21371116-341625,4

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