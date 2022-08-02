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Мидтьюлланн - Бенфика 09 Августа прямая трансляция

Стадион: БиоНутриа Парк - Ауто Си Парк (Раннерс, Дания), вместимость: 12000
09 Августа 2022 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Мидтьюлланн
Бенфика

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Бенфика, которое состоится 09 Августа 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: БиоНутриа Парк - Ауто Си Парк (Раннерс, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мидтьюлланн
      Хернинг, Дания
      Бенфика
      Лиссабон, Португалия
      Главные тренеры
      ГерманияРоджер Шмидт
      История личных встреч
      02.08.2022 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Бенфика4 : 1Мидтьюлланн
      Турнирная таблица
      Предварительный раунд - 1/2 финала
      Ла Фиорита
      Интер Клуб Эскальдес
      		1 : 2
      Левадия
      Викингур Р
      		1 : 6
      Предварительный раунд - Финал
      Интер Клуб Эскальдес
      Викингур Р
      		0 : 1
      1-й квалификационный раунд
      Команда12
      Пюник
      ЧФР Клуж
      		0 : 0 2 : 2 3 : 4
      Мальмё
      Викингур Р
      		3 : 2 3 : 3
      Лудогорец
      Сутьеска
      		2 : 0 0 : 1
      Балкани
      Жальгирис
      		1 : 1 1 : 0 ДВ
      Нью-Сейнтс
      Линфилд
      		1 : 0 2 : 0 ДВ
      Лех П
      Карабах
      		1 : 0 5 : 1
      Шэмрок Роверс
      Хайбернианс
      		3 : 0 0 : 0
      Шкупи
      Линкольн
      		3 : 0 2 : 0
      Команда12
      Тобол
      Ференцварош
      		0 : 0 5 : 1
      ХИК
      Рижская футбольная школа
      		1 : 0 2 : 1 4 : 5
      Будё-Глимт
      КИ Клаксвик
      		3 : 0 3 : 1
      Дюделанж
      Тирана
      		1 : 0 1 : 2
      Зриньски
      Шериф
      		0 : 0 1 : 0
      Марибор
      Шахтёр С
      		0 : 0 0 : 2
      Слован Бр
      Динамо Бт
      		0 : 0 1 : 2 ДВ
      2-й квалификационный раунд
      Команда12
      Карабах
      Цюрих
      		3 : 2 2 : 2 ДВ
      Пюник
      Дюделанж
      		0 : 1 1 : 4
      Жальгирис
      Мальмё
      		1 : 0 0 : 2
      Мидтьюлланн
      АЕК Ларнака
      		1 : 1 1 : 1 3 : 4
      Лудогорец
      Шэмрок Роверс
      		3 : 0 2 : 1
      Линфилд
      Будё-Глимт
      		1 : 0 8 : 0
      Команда12
      Динамо З
      Шкупи
      		2 : 2 0 : 1
      ХИК
      Виктория Пльзень
      		1 : 2 5 : 0
      Маккаби Х
      Олимпиакос
      		1 : 1 0 : 4
      Динамо К
      Фенербахче
      		0 : 0 1 : 2 ДВ
      Ференцварош
      Слован Бр
      		1 : 2 1 : 4
      Марибор
      Шериф
      		0 : 0 1 : 0
      3-й квалификационный раунд
      Команда12
      Шериф
      Виктория Пльзень
      		1 : 2 09.08
      Лудогорец
      Динамо З
      		1 : 2 09.08
      Монако
      ПСВ Эйндховен
      		1 : 1 09.08
      Юнион
      Рейнджерс
      		2 : 0 09.08
      Бенфика
      Мидтьюлланн
      		4 : 1 09.08
      Команда12
      Карабах
      Ференцварош
      		1 : 1 09.08
      Будё-Глимт
      Жальгирис
      		5 : 0 09.08
      Маккаби Х
      Аполлон Л
      		4 : 0 09.08
      Динамо К
      Штурм
      		1 : 0 09.08
      Црвена Звезда
      Пюник
      		5 : 0 09.08
      Раунд плей-офф
      Команда12
      C02
      C04
      		16.0823.08
      C05
      C03
      		16.0823.08
      C01
      C06
      		16.0823.08
      Команда12
      Копенгаген
      Трабзонспор
      		16.0823.08
      C08
      C10
      		16.0823.08
      C09
      C07
      		16.0823.08

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