Ференцварош - Карабах 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
09 Августа 2022 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Карабах, которое состоится 09 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Гурбан Гурбанов
История личных встреч
|03.08.2022
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Ференцварош» — «Карабах». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
Предварительный раунд - 1/2 финала
| Ла Фиорита
Интер Клуб Эскальдес
|1 : 2
| Левадия
Викингур Р
|1 : 6
Предварительный раунд - Финал
| Интер Клуб Эскальдес
Викингур Р
|0 : 1
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Пюник
ЧФР Клуж
|0 : 0
|2 : 2 3 : 4
| Мальмё
Викингур Р
|3 : 2
|3 : 3
| Лудогорец
Сутьеска
|2 : 0
|0 : 1
| Балкани
Жальгирис
|1 : 1
|1 : 0 ДВ
| Нью-Сейнтс
Линфилд
|1 : 0
|2 : 0 ДВ
| Лех П
Карабах
|1 : 0
|5 : 1
| Шэмрок Роверс
Хайбернианс
|3 : 0
|0 : 0
| Шкупи
Линкольн
|3 : 0
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Тобол
Ференцварош
|0 : 0
|5 : 1
| ХИК
Рижская футбольная школа
|1 : 0
|2 : 1 4 : 5
| Будё-Глимт
КИ Клаксвик
|3 : 0
|3 : 1
| Дюделанж
Тирана
|1 : 0
|1 : 2
| Зриньски
Шериф
|0 : 0
|1 : 0
| Марибор
Шахтёр С
|0 : 0
|0 : 2
| Слован Бр
Динамо Бт
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Карабах
Цюрих
|3 : 2
|2 : 2 ДВ
| Пюник
Дюделанж
|0 : 1
|1 : 4
| Жальгирис
Мальмё
|1 : 0
|0 : 2
| Мидтьюлланн
АЕК Ларнака
|1 : 1
|1 : 1 3 : 4
| Лудогорец
Шэмрок Роверс
|3 : 0
|2 : 1
| Линфилд
Будё-Глимт
|1 : 0
|8 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Шкупи
|2 : 2
|0 : 1
| ХИК
Виктория Пльзень
|1 : 2
|5 : 0
| Маккаби Х
Олимпиакос
|1 : 1
|0 : 4
| Динамо К
Фенербахче
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
| Ференцварош
Слован Бр
|1 : 2
|1 : 4
| Марибор
Шериф
|0 : 0
|1 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Виктория Пльзень
|1 : 2
|09.08
| Лудогорец
Динамо З
|1 : 2
|09.08
| Монако
ПСВ Эйндховен
|1 : 1
|09.08
| Юнион
Рейнджерс
|2 : 0
|09.08
| Бенфика
Мидтьюлланн
|4 : 1
|09.08
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ференцварош
|1 : 1
|09.08
| Будё-Глимт
Жальгирис
|5 : 0
|09.08
| Маккаби Х
Аполлон Л
|4 : 0
|09.08
| Динамо К
Штурм
|1 : 0
|09.08
| Црвена Звезда
Пюник
|5 : 0
|09.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| C02
C04
|16.08
|23.08
| C05
C03
|16.08
|23.08
| C01
C06
|16.08
|23.08
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Трабзонспор
|16.08
|23.08
| C08
C10
|16.08
|23.08
| C09
C07
|16.08
|23.08