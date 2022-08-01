21:49 ()
Свернуть список

Тигре - Росарио Сентраль 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Колосо де Виктория - Хосе Дельяхиованна (Виктория, Аргентина), вместимость: 26282
09 Августа 2022 года в 02:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 12-й тур
Главный судья: Патрисио Лоустау (Аргентина)
Тигре
Росарио Сентраль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тигре - Росарио Сентраль, которое состоится 09 Августа 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Колосо де Виктория - Хосе Дельяхиованна (Виктория, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тигре
      Виктория
      Росарио Сентраль
      Росарио
      Главные тренеры
      АргентинаДиего Эрнан Мартинес
      АргентинаЛеандро Даниэль Сомоса
      АргентинаКили Альберто Гонсалес
      История личных встреч
      04.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 8 Тигре2 : 0Росарио Сентраль
      17.02.2019 Аргентина - Примера Тур 19 Росарио Сентраль0 : 2Тигре
      31.10.2017 Аргентина - Примера Тур 7 Тигре1 : 1Росарио Сентраль
      25.03.2017 Аргентина - Примера Тур 17 Росарио Сентраль1 : 0Тигре
      22.02.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 2 Росарио Сентраль2 : 1Тигре
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Атлетико Тукуман12 25
      2 Химнасия и Эсгрима12 24
      3 Унион11 21
      4 Расинг А12 20
      5 Аргентинос Хуниорс12 20
      6 Уракан12 20
      7 Ривер Плейт12 18
      8 Патронато12 18
      9 Годой-Крус12 18
      10 Платенсе12 18
      11 Бока Хуниорс12 18
      12 Сан-Лоренсо12 17
      13 Ньюэллс Олд Бойз12 17
      14 Атлетико Сармьенто12 17
      15 Арсенал Саранди12 16
      16 Банфилд12 15
      17 Дефенса и Хустисия12 14
      18 Колон12 14
      19 Сентраль Кордова12 14
      20 Барракас Сентраль12 14
      21 Росарио Сентраль11 14
      22 Тигре11 13
      23 Эстудиантес12 13
      24 Тальерес11 12
      25 Индепендьенте12 11
      26 Велес Сарсфилд12 9
      27 Альдосиви12 8
      28 Ланус12 6

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close