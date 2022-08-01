Тигре - Росарио Сентраль 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Колосо де Виктория - Хосе Дельяхиованна (Виктория, Аргентина), вместимость: 26282
09 Августа 2022 года в 02:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 12-й тур
Главный судья: Патрисио Лоустау (Аргентина)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тигре - Росарио Сентраль, которое состоится 09 Августа 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Колосо де Виктория - Хосе Дельяхиованна (Виктория, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тигре
Виктория
Росарио Сентраль
Росарио
Главные тренеры
|Диего Эрнан Мартинес
|Леандро Даниэль Сомоса
|Кили Альберто Гонсалес
История личных встреч
|04.04.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 8
|2 : 0
|17.02.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 19
|0 : 2
|31.10.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 7
|1 : 1
|25.03.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 17
|1 : 0
|22.02.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 2
|2 : 1
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Атлетико Тукуман
|12
|25
|2
|Химнасия и Эсгрима
|12
|24
|3
|Унион
|11
|21
|4
|Расинг А
|12
|20
|5
|Аргентинос Хуниорс
|12
|20
|6
|Уракан
|12
|20
|7
|Ривер Плейт
|12
|18
|8
|Патронато
|12
|18
|9
|Годой-Крус
|12
|18
|10
|Платенсе
|12
|18
|11
|Бока Хуниорс
|12
|18
|12
|Сан-Лоренсо
|12
|17
|13
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|17
|14
|Атлетико Сармьенто
|12
|17
|15
|Арсенал Саранди
|12
|16
|16
|Банфилд
|12
|15
|17
|Дефенса и Хустисия
|12
|14
|18
|Колон
|12
|14
|19
|Сентраль Кордова
|12
|14
|20
|Барракас Сентраль
|12
|14
|21
|Росарио Сентраль
|11
|14
|22
|Тигре
|11
|13
|23
|Эстудиантес
|12
|13
|24
|Тальерес
|11
|12
|25
|Индепендьенте
|12
|11
|26
|Велес Сарсфилд
|12
|9
|27
|Альдосиви
|12
|8
|28
|Ланус
|12
|6