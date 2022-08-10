22:08 ()
Свернуть список

Реал Мадрид - Айнтрахт 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
10 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок УЕФА, Финал
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
Реал Мадрид
Айнтрахт Ф

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Айнтрахт Ф, которое состоится 10 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок УЕФА, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Мадрид
      Мадрид, Испания
      Айнтрахт Ф
      Франкфурт-на-Майне, Германия

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close