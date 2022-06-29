Фламенго - Коринтианс 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 74738
10 Августа 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Эстебан Остохич (Уругвай);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фламенго - Коринтианс, которое состоится 10 Августа 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Коринтианс
Сан-Паулу, Бразилия
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Витор Перейра
История личных встреч
|03.08.2022
|Кубок Либертадорес
|1/4 финала
|0 : 2
|10.07.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 16
|1 : 0
|18.11.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 33
|1 : 0
|01.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 14
|1 : 3
|14.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|18.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|1 : 5
|03.11.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 30
|4 : 1
|21.07.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 11
|1 : 1
|06.10.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 28
|0 : 3
|03.06.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 9
|1 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B04
| Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек1 : 1
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро1 : 0
Эмелек
0
1
1
2
B01
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе2 : 1
Либертад
Либертад1 : 1
Атлетико Паранаэнсе
1
0
3
2
B06
| Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс0 : 0
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс0 : 0 5 : 6
Коринтианс
1
0
0
0
B03
| Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо0 : 3
Палмейрас
Палмейрас5 : 0
Серро Портеньо
0
2
0
8
B07
| Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес1 : 1
Колон
Колон0 : 2
Тальерес
1
0
3
1
B05
| Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима0 : 1
Фламенго
Фламенго7 : 1
Депортес Толима
0
2
1
8
B08
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд1 : 0
Ривер Плейт
Ривер Плейт0 : 0
Велес Сарсфилд
1
0
1
0
B02
| Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза1 : 1
Эстудиантес
Эстудиантес3 : 0
Форталеза
0
1
1
4
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Коринтианс (Бразилия)
Фламенго (Бразилия)
Коринтианс0 : 2
Фламенго
Фламенго10.08
Коринтианс
0
1
0
2
QF2
| Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро2 : 2
Палмейрас
Палмейрас11.08
Атлетико Минейро
0
0
2
2
QF4
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Тальерес (Аргентина)
Велес Сарсфилд3 : 2
Тальерес
Тальерес11.08
Велес Сарсфилд
1
0
3
2
QF1
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Атлетико Паранаэнсе0 : 0
Эстудиантес
Эстудиантес12.08
Атлетико Паранаэнсе
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|29.10